Bu küçük detay herkesin fotoğraflarında var! Fotoğraflarda neden göz bebeklerimizde beyazlık oluyor?

Fotoğraflarda görülen göz parlaması, sıklıkla fark edilmese de bazen bir göz hastalığının belirtisi olabilir. Peki, göz bebeklerinde beyaz veya kırmızı parlamaya neden olan şey nedir? Bu fenomeni ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini detaylıca ele alıyoruz!