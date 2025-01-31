Mekânda başladı dışarıda bitti! Gazinoda kanlı kavga!

Denizli'de olay, dün gece saat 02.00 sıralarında Çivril ilçesindeki Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Eğlence merkezine giden evli, bir çocuk babası Tamer Cura (28) ile başka bir müşteri grubu arasında tartışma çıktı.

İKİ TARAF DA MEKÂNIN DIŞINA ÇIKARILDI Hayatını kaybeden Tamer Cura, bir çocuk babasıydı. DHA'daki habere göre tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Çalışanlar, iki tarafı da eğlence mekânının dışına çıkardı.

KASIĞINDAN BIÇAKLAYIP KAÇTI Katil zanlısı Emrullah K., operasyonla yakalandı. Eğlence merkezinin çıkışında diğer müşteri grubundan Emrullah K. (21), Cura'yı kasığından bıçaklayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.