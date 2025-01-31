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        Haberler Dünya Donald Trump'tan ABD'deki uçak kazasına ilişkin açıklama: FAA ağır zihinsel engelli kişileri işe alıyor | Dış Haberler

        Donald Trump: FAA ağır zihinsel engelli kişileri işe alıyor

        ABD Başkanı Trump, Washington'da 67 kişinin öldüğü uçak kazasına ilişkin yaptığı açıklamada, hava trafik kontrolörleri olarak "En zeki insanlarımıza sahip olmalıyız" dedi. Trump, kazaya ilişkin Biden yönetimini suçladı ve göreve gelmeden bir hafta önce ABD Federal Havacılık İdaresi'nin ağır zihinsel engelli kişileri işe aldığını öne sürmüştü. Diğer yandan Trump, "Kaza alanını ziyaret edecek misiniz?" sorusuna "Kaza alanı derken? Su mu? Yüzmemi mi istiyorsunuz?" sözleriyle yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 10:26 Güncelleme: 31.01.2025 - 10:26
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        Trump: FAA ağır zihinsel engelli kişileri işe alıyor
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        ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında askeri helikopterle yolcu uçağının havada çarpıştığı, 67 kişinin öldüğü kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, hava trafik kontrolörleri olarak "En zeki insanlarımıza sahip olmalıyız" dedi

        Potomac Nehri üzerindeki helikopterle uçağın çarpıştığı kazanın ardından basın toplantısı düzenleyen Trump, kaza sebebiyle eski ABD Başkanı Joe Biden'ın politikalarını eleştirdi. Trump, Biden döneminde federal kurumlarda uygulanan "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programının" bu kurumlardaki insan kalitesini düşürdüğünü savundu.

        "SIRADAN İNSANLARIN BU İŞİ YAPMASINA İZİN VEREMEYİZ"

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        Açıklamasında, hava trafik kontrolörleri olarak "En zeki insanlarımıza sahip olmalıyız" dedi ve "Nasıl göründükleri, nasıl konuştukları, kim oldukları önemli değil. Yetenekli, doğuştan yetenekli olmalılar. Sıradan insanların bu işi yapmasına izin veremeyiz. Bunu başaramayacaklar, Amerikan hava yolculuğuna olan inancı geri kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

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        "FAA AĞIR ZİHİNSEL ENGELLİ KİŞİLERİ İŞE ALIYOR"

        Trump konuşmasında, eski ABD Başkanları Joe Biden ve Barack Obama'nın bu kurumlardaki kalite standartlarını her zamankinden daha düşük seviyelere çektiğini öne sürdü.

        Diğer yandan Trump, göreve başlamadan bir hafta önce ABD Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) internet sitesinde "ağır zihinsel engelli kişilerin iş gücünün en az temsil edilen kesimi olduğunu, onların "hava trafik kontrolörü" olmalarını istediklerine ilişkin ifadelerin yer aldığını söylemişti ve "Ben öyle düşünmüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

        Trump, "Havacılık sistemimizde çalışanlar için yalnızca en yüksek standartlara sahip olmalıyız" dedi.

        Dün sabah Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da Biden yönetiminin çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık işe alımı kapsamında "FAA'da 'ağır zihinsel' engelli kişileri" işe aldığı belirtildi.

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        "AĞIR ZİHİNSEL ENGELLİ HİÇ KİMSE HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ OLARAK İSTİHDAM EDİLMİYOR"

        Engelliler için bir spor organizasyonu olan Özel Olimpiyatlar'ın yönetim kurulu başkanı Timothy Shriver ise "Bildiğimiz kadarıyla, ABD'de veya başka bir yerde ağır zihinsel engelli hiçbir kişi hava trafik kontrolörü olarak istihdam edilmiyor." dedi.

        "YÜZMEMİ Mİ İSTİYORSUNUZ?"

        Öte yandan basın toplantısında Trump'a "Kaza alanını ziyaret edecek misiniz?" diye de soruldu. Trump ise bu soruya "Kaza alanı derken? Su mu? Yüzmemi mi istiyorsunuz?" sözleriyle yanıt verdi.

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        #Donald Trump
        #ABD uçak kazası
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