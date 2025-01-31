Trump: Kanada'ya yüzde 25 vergi uygulayacağız

ABD Başkanı Donald Trump bir süredir Kanada ve Meksika'ya ek gümrük vergisi uygulanacağına dair söylemler geliştiriyordu. Trump söylemini hayata geçireceğine dair açıklamalarda bulundu.

Ticaret açığını ve Fentanil isimli uyuşturucu özelliği yüksek maddenin ABD'ye girişini gerekçe olarak gösteren Trump, 1 Şubat itibarıyla vergilerin yürürlüğüne gireceğini ifade etti.

Yasa dışı uyuşturucu maddelerin ve göçmenlerin ABD sınırlarından girişinden rahatsızlığını dile getiren Trump, Kanada ve Meksika'nın bu konuda ABD'ye yardımcı olması gerektiğini belirtmişti. Kanada ve Meksika'dan gerekli adımların gelmediğini düşünen Donald Trump, büyük bir değişiklik olmadığı takdirde gümrük vergisi söylemini hayata geçirecek.

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Trump'ın açıklamasına göre petrol ise büyük ihtimalle gümrük vergisi kapsamının dışında tutulacak. Özellikle Kanada'dan ithal edilen petrolün ABD ekonomisi için önemli olduğu biliniyor. Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise daha önce açıklamalarda ABD'nin gümrük vergilerine misliyle cevap vereceklerini açıklamış ve Kanada toplumunu yönelen tehdite karşı birlik olmaya davet etmişti.

Donald Trump, Kanada'dan ithal edilen ürünlere ihtiyaçları olmadığını vurgulayarak ithal ürünleri kendilerinin de üretebileceğini iddia etti.

Trump son olarak, Çin'in de vergilere tabi tutulabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

*Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir