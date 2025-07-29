Beşiktaş'ta Arroyo'ya Brezilya'dan talip çıktı!
Brezilya ekibi Fortaleza'nın, Beşiktaş forması giyen Keny Arroyo'nun transferi için siyah-beyazlı kulüple transfer görüşmelerine başladığı iddia edildi. Keny Arroyo geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Beşiktaş paylaşımlarını silmişti
Brezilya Serie A takımlarından Fortaleza, Beşiktaş'ın genç yeteneği Keny Arroyo'yu transfer etmek için girişimlere başladı.
RTI Esporte'de yer alan habere göre; teknik direktör Renato Paiva'nın isteğiyle harekete geçen Fortaleza yönetimi, 19 yaşındaki Ekvadorlu futbolcunun menajeriyle ilk teması gerçekleştirdi.
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’ta yeterince forma şansı bulamayan Arroyo'nın, Brezilya ekibinin ilgisine sıcak yaklaştığ ifade edildi. Genç oyuncu, transfer görüşmelerinin başlatılması için siyah-beyazlı kulüple iletişime geçilmesine onay verdi.
Beşiktaş, Haziran 2024’te Keny Arroyo’nun bonservisinin yüzde 50’sini Ekvador temsilcisi Independiente del Valle’den 6.5 milyon Euro karşılığında almıştı.
Arroyo’nun Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2029 yılının Haziran ayına kadar sürüyor.
BEŞİKTAŞ PAYLAŞIMLARINI SİLDİ
Yedek soyunduğu Shakhtar Donetsk maçında da süre alamayan Keny Arroyo, siyah-beyazlılarla bağlarını kopardı. 19 yaşındaki kanat oyuncusu, sosyal medya hesabından Beşiktaş paylaşımlarını kaldırmıştı.