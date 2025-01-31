Bankanın 56 milyon TL'sini alıp kaçmışlardı! Aile boyu soygun!

İzmir'de olay, yılbaşı gecesi Karşıyaka ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; bir bankaya ait nakil aracıyla şubelerden para toplandı.

DHA'daki habere göre aynı gece, 56 milyon liranın içinde olduğu araç, kayboldu. Araçtaki görevlilere ulaşamayan yetkililer, durumu polis ekiplerine bildirdi.

ŞÜPHELİLERİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. GPS cihazı olmadığı belirlenen nakil aracının bulunması için çalışma yapan polis, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Banka yetkililerinin ifadelerine de başvuran polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

REKLAM

PARAYLA BAĞ EVİNE GİTTİLER

Ekipler, nakil aracını Kemalpaşa ilçesinde terk edilmiş halde buldu. Çalışmaları bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, şüphelilerin paraları başka bir araca yüklediğini, ardından ilçedeki bağ evine gidip, bir süre sonra buradan da ayrıldıklarını tespit etti.

25 MİLYON TL'Yİ BAHÇEYE GÖMDÜLER

Şüphelilerin saklandığı bağ evinde arama yapan ekipler, bahçeye gömülü 25 milyon lira ele geçirdi. Ekipler, günler süren teknik ve fiziki takibin ardından, dövizlerle kaçan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

YURT DIŞINA ÇIKMAYA ÇALIŞTILAR

Şüpheliler, yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı. Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren ekipler, nakil aracı şoförüyle birlikte çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

REKLAM

NAKİL ARACININ ŞOFÖRÜNÜN BORCU VARMIŞ

İşlemleri tamamlanan şüphelilerden aralarında şoförün de olduğu 4 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Öte yandan tutuklananlardan nakil aracı şoförünün yüklü miktarda borcu olduğu, soygun olayına da borcunu ödemek için karıştığı öğrenildi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ DE BANKA ÇALIŞANI

İHA'daki habere göre öte yandan, olayı gerçekleştiren kişinin banka çalışanı olduğu, soygunu aile üyeleri ve arkadaşlarıyla gerçekleştirdiği, operasyon sonrası araçtaki tüm paranın sorunsuz bir şekilde bankaya teslim edildiği öğrenildi.

20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Hırsızlığa karıştığı tespit edilen banka aracının şoförüyle birlikte, soygunu gerçekleştiren banka çalışanı, ailesi ve arkadaşlarından oluşan 20 şüpheli de gözaltına alındı.