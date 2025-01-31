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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bankanın 56 milyon TL'sini alıp kaçmışlardı! Aile boyu soygun! | Son dakika haberleri

        Bankanın 56 milyon TL'sini alıp kaçmışlardı! Aile boyu soygun!

        İzmir'de, yılbaşında banka nakil aracıyla şubelerden topladıkları 56 milyon lirayla kaçan şüpheliler yakalandı. 25 milyon lirayı Kemalpaşa ilçesinde bağ evinin bahçesine gömüp, yanlarına aldıkları dövizlerle yurt dışına kaçmaya çalışan 4 şüpheli tutuklandı. Hırsızlığa karıştığı tespit edilen banka aracının şoförüyle birlikte, soygunu gerçekleştiren banka çalışanı, ailesi ve arkadaşlarından oluşan 20 şüpheli de gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 08:33 Güncelleme: 31.01.2025 - 08:33
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        Bankanın 56 milyon TL'sini alıp kaçmışlardı! Aile boyu soygun!
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        İzmir'de olay, yılbaşı gecesi Karşıyaka ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; bir bankaya ait nakil aracıyla şubelerden para toplandı.

        56 MİLYON TL VE BANKANIN ARACI KAYBOLDU

        DHA'daki habere göre aynı gece, 56 milyon liranın içinde olduğu araç, kayboldu. Araçtaki görevlilere ulaşamayan yetkililer, durumu polis ekiplerine bildirdi.

        ŞÜPHELİLERİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

        İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. GPS cihazı olmadığı belirlenen nakil aracının bulunması için çalışma yapan polis, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Banka yetkililerinin ifadelerine de başvuran polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

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        PARAYLA BAĞ EVİNE GİTTİLER

        Ekipler, nakil aracını Kemalpaşa ilçesinde terk edilmiş halde buldu. Çalışmaları bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, şüphelilerin paraları başka bir araca yüklediğini, ardından ilçedeki bağ evine gidip, bir süre sonra buradan da ayrıldıklarını tespit etti.

        25 MİLYON TL'Yİ BAHÇEYE GÖMDÜLER

        Şüphelilerin saklandığı bağ evinde arama yapan ekipler, bahçeye gömülü 25 milyon lira ele geçirdi. Ekipler, günler süren teknik ve fiziki takibin ardından, dövizlerle kaçan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

        YURT DIŞINA ÇIKMAYA ÇALIŞTILAR

        Şüpheliler, yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı. Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren ekipler, nakil aracı şoförüyle birlikte çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

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        NAKİL ARACININ ŞOFÖRÜNÜN BORCU VARMIŞ

        İşlemleri tamamlanan şüphelilerden aralarında şoförün de olduğu 4 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Öte yandan tutuklananlardan nakil aracı şoförünün yüklü miktarda borcu olduğu, soygun olayına da borcunu ödemek için karıştığı öğrenildi.

        ŞÜPHELİLERDEN BİRİ DE BANKA ÇALIŞANI

        İHA'daki habere göre öte yandan, olayı gerçekleştiren kişinin banka çalışanı olduğu, soygunu aile üyeleri ve arkadaşlarıyla gerçekleştirdiği, operasyon sonrası araçtaki tüm paranın sorunsuz bir şekilde bankaya teslim edildiği öğrenildi.

        20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Hırsızlığa karıştığı tespit edilen banka aracının şoförüyle birlikte, soygunu gerçekleştiren banka çalışanı, ailesi ve arkadaşlarından oluşan 20 şüpheli de gözaltına alındı.

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        #İzmir
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