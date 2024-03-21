Eşini keserle katletmişti! Bir caninin işkenceleri!

Antalya'da olay, geçen 29 Nisan'da Aksu ilçesi Macun Mahallesi 2015'inci Sokak'ta meydana geldi. Aksu Gençlik Merkezi'nde çalışan Saibe Akdağ (37) ile eşi Ercan Akdağ (38) arasında tartışma çıktı.

DHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi ile Ercan Akdağ, evdeki keserle eşine vurdu. 3 çocuk annesi Saibe Akdağ yere yığılınca Ercan Akdağ, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. Akdağ, eve gelen sağlıkçılara eşinin düştüğünü ve başının kırıldığını söyledi.

Hastaneye kaldırılan Saibe Akdağ, geçen 6 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli olarak Ercan Akdağ'ı gözaltına aldı. Ercan Akdağ da sorgusunda eşini keser ve sapıyla dövdüğünü itiraf etti.

Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ercan Akdağ ve taraf avukatları katıldı. Saibe Akdağ'ın kardeşi Ali Karakuş, ablasıyla en son 2 yıl önce görüştüğünü belirtti. Sanık Ercan Akdağ ile 2 yıl öncesine kadar çok görüştüklerini, ablasına kalan mal mülk ile ilgili kendisini aradığını aktaran Karakuş, "Hatta şu anda ceza infaz kurumundan ablama kalan mallar için 'Benim de hakkım var' şeklinde dilekçe yazdığını öğrendim" dedi. Saibe Akdağ'ın diğer kardeşi Musa Karakuş ise Ercan Akdağ'ın ablasına fiziksel şiddet uyguladığını gördüğünü söyledi.

"KAFA ARKA BÖLGESİNDE AÇIK YARA VARDI"

Duruşmada tanık olarak dinlenen 112 Acil Servis'te görevli sağlık teknisyeni E.D.D., eve gittikleri sırada Saibe Akdağ'ın nabız ve solunumunun olmadığını belirterek, "Sanık, eşinin banyoda halı yıkarken kayıp fayansa düştüğünü ifade etti. Ancak hava yağmurluydu, halı yıkanacak bir ortam yoktu. Maktulün kafa arka bölgesinde açık yara vardı.

"GÖĞSÜNDE SİGARA YANIKLARI VARDI"

Fayansla yaralanmış gibi değildi. Müdahale etmek için göğsünü açtıklarında eski ve yeni ekimozlar ile sigara yanığına benzer yanıklar, damar yolu açmak için kollarına baktıklarında ise eski ve yeni yaralanmalar gördük" dedi.

"BACAKLARDA KESİCİ ALETLE YARALAMA"

Ayrıca bacakları kontrol ettiklerinde yeni yapılmış kesici alet yaralanmaları gördüklerini aktaran E.D.D., "Genital bölgede de yanık izleri gördüm" diye konuştu. Tanık ifadelerinin ardından söz verilen sanık Akdağ, savunmasını yazılı yapacağını söyledi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.