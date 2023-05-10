Kadın cinayeti bitmiyor! 3 çocuk annesiydi! Keserli vahşet!

DHA'da yer alan habere göre Aksu Gençlik Merkezi'nde çalışan Saibe Akdağ (37) ile eşi Ercan Akdağ (39) arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Akdağ, eve gelen sağlıkçılara, eşinin düştüğünü ve kafasının kırıldığını söyledi. Saibe Akdağ, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Akdağ'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından şüpheli olarak sorgulanan Ercan Akdağ, kavgada eşi Saibe Akdağ'ı keser ve sapıyla dövdüğünü itiraf etti. Ercan Akdağ, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"VAHŞİCE ÖLDÜRÜLDÜ"

Saibe Akdağ'ın teyzesinin eşi Cevdet Başkan, "Öncelikle artık kadın cinayetlerine dur demek istiyorum. Eşimin öz yeğeni, eşi tarafından keser sapıyla ve başka cisimlerle vahşice öldürüldü. Biz bu haberi aldığımız zaman tüm ailece parçalandık.

"YETİMDİ, 3 ÇOCUĞU DA YETİM KALDI"

Çocuğumuzun suçu sadece çalışmak ve 3 çocuğuna bakmaktı. Eşi ise onun getirdiğini yiyip, onun kazancıyla geçiniyordu. Her gün evde sıkıştırılıp, bir bahaneyle dövülüyormuş çocukcağız. Zaten yetimdi, 3 çocuğu da yetim kaldı. Bu canavarın en büyük cezayı almasını bekliyorum. 3 çocuğunu şu an devletimiz almış. Cenazesini Antalya'da, babasının mezarının yanına defnettik" dedi.