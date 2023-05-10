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Haberler Gündem 3. Sayfa KESERLİ VAHŞET! Son dakika: 3 çocuk annesi, eşi tarafından feci şekilde katledildi - Antalya haberleri
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Kadın cinayeti bitmiyor! 3 çocuk annesiydi! Keserli vahşet!

Antalya'da, 39 yaşındaki Ercan Akdağ, kavga ettiği eşi 37 yaşındaki Saibe Akdağ'ı keserle döverek öldürdü. Sağlık ekiplerine eşinin düştüğünü söyleyen Akdağ, polisteki sorgusunda suçunu itiraf edince tutuklanarak cezaevine gönderildi

KESERLİ VAHŞET! Son dakika: 3 çocuk annesi, eşi tarafından feci şekilde katledildi - Antalya haberleri
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DHA

Antalya'da olay, 6 Mayıs günü saat 18.30 sıralarında, Aksu ilçesi Macun Mahallesi 2015'inci Sokak'ta meydana geldi.

BİLİNMEYEN NEDENLE TARTIŞMA ÇIKTI

DHA'da yer alan habere göre Aksu Gençlik Merkezi'nde çalışan Saibe Akdağ (37) ile eşi Ercan Akdağ (39) arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

KESERLE EŞİNİ DARP ETTİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ercan Akdağ, evdeki keserle eşine vurdu. 3 çocuk annesi Saibe Akdağ kanlar içinde yere yığılınca Ercan Akdağ, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp sağlık ekibi çağırdı.

EŞİNİN DÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Akdağ, eve gelen sağlıkçılara, eşinin düştüğünü ve kafasının kırıldığını söyledi. Saibe Akdağ, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Akdağ'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

KESERLE DÖVDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından şüpheli olarak sorgulanan Ercan Akdağ, kavgada eşi Saibe Akdağ'ı keser ve sapıyla dövdüğünü itiraf etti. Ercan Akdağ, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"VAHŞİCE ÖLDÜRÜLDÜ"

Saibe Akdağ'ın teyzesinin eşi Cevdet Başkan, "Öncelikle artık kadın cinayetlerine dur demek istiyorum. Eşimin öz yeğeni, eşi tarafından keser sapıyla ve başka cisimlerle vahşice öldürüldü. Biz bu haberi aldığımız zaman tüm ailece parçalandık.

"YETİMDİ, 3 ÇOCUĞU DA YETİM KALDI"

Çocuğumuzun suçu sadece çalışmak ve 3 çocuğuna bakmaktı. Eşi ise onun getirdiğini yiyip, onun kazancıyla geçiniyordu. Her gün evde sıkıştırılıp, bir bahaneyle dövülüyormuş çocukcağız. Zaten yetimdi, 3 çocuğu da yetim kaldı. Bu canavarın en büyük cezayı almasını bekliyorum. 3 çocuğunu şu an devletimiz almış. Cenazesini Antalya'da, babasının mezarının yanına defnettik" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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