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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam BES'te kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'a ertelendi - İş-Yaşam Haberleri

        BES'te kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'a ertelendi

        Belirli katılımcılara bireysel emeklilik sisteminden (BES) çıkmadan nakit ihtiyaçlarına çözüm sunması amaçlanan kısmi çekiş uygulamasının yürürlük tarihi 1 Temmuz'a ertelendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 09:58 Güncelleme: 21.03.2024 - 10:59
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        BES'te kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'a ertelendi
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        Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hazırlanan "Bireysel Emeklilik Sisteminde Kısmen Ödeme Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

        Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, 26 Mart'ta başlaması planlanan kısmen ödeme yönetmeliği 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

        Kısmen ödeme uygulaması, BES katılımcısının belirlenen şartları sağlaması halinde eğitim, evlilik, konut alımı ve eğitim gibi hayatın önemli aşamalarında yeterli nakit paraya sahip olamadığı durumlarda sistemden çıkış yapmadan ve kazandığı haklarını kaybetmeden birikimlerinin yüzde 50'ye kadar olan kısmını alabilme imkanı sunuyor.

        26 Eylül 2023 tarihinde yayımlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Kısmen Ödeme Hakkı Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi değişti. Daha önce 26 Mart 2024 olarak belirlenen yürürlük tarihi 1 Temmuz 2024 tarihine ötelendi.

        EN AZ BEŞ YIL BES'E PARA YATIRANLAR YARARLANACAK

        Yönetmeliğe göre, BES katılımcıları sistemden çıkmadan konut alımı, evlenme, eğitim, doğal afet gibi durumlarda birikimlerinin yüzde 50’sine kadar olan kısmını toplu olarak alabilecek.

        Kısmen ödeme hakkından yararlanabilmek için en az beş yıl hiç para çekmeden sistemde kalmak, başvuru tarihindeki brüt asgari ücretin en az beş katı kadar katkı payı ödemiş olmak gerekiyor..

        Kısmen ödeme tutarı biriken paranın yüzde 50'sine kadar ulaşabilecek. Devlet katkısının oranı ise talep durumuna göre değişecek.

        Doğal afet durumunda kısmen ödenen tutarın yüzde 25'i oranında devlet katkısı verilecek. Bu durumda kısmen ödeme için süre şartı aranmayacak.

        Evlilik için faydalanan katılımcıların ise evlendiğini gösteren nüfus kayıt örneğinin bir nüshasını sigorta şirketine ibraz etmesi gerekecek.

        Eğitim halinde yapılan kısmen ödemeler dört yıllık sürede gerçekleştirilecek. Öğrenciler, 4 yıl boyunca kendi hesabından kısmen ödeme alarak eğitim masraflarında kullanabilecek. Kısmen ödemeyi aylık, 3 aylık veya yıllık taksitler halinde alabilecekler.

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