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        Haberler Gündem Güncel Ankara güne kar yağışı ile başladı

        Ankara güne kar yağışı ile başladı

        Başkent Ankara güne kar yağışı ile başladı. Dikmen ve İncek gibi kentin yüksek kesimlerinde daha yoğun görülen kar, araçların üzerinde beyaz örtü oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 09:29 Güncelleme: 21.03.2024 - 10:23
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        Dün sağanağın etkili olduğu Ankara'da kent sakinleri, yeni güne karla uyandı.

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        Dikmen ve İncek gibi kentin yüksek kesimlerinde daha yoğun görülen kar, araçların üzerinde beyaz örtü oluşturdu.

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        Şehir içindeki yollarda kar tutmadı. Ancak sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

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        Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlar, ara sokaklar ve kırsal bölgelerde tuzlama çalışması yaptı.

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        Meteoroloji yetkilileri kar yağışının aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirtti.

        İşte Ankara'dan kar manzaraları...

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        #kar yağışı
        #ankara
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