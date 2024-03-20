Tam bir veri çağı yaşadığımız zamanlarda, kişisel bilgilerin korunması hiç olmadığı kadar önemli olmaya başladı. Her gün milyarlarca insan, kişisel bilgilerini sanal ortamda paylaşıyor. Bu durum, dünya çapında bir gizlilik sorununu da ortaya çıkarıyor.

Farklı platformlar, 'uçtan uca şifreleme', 'iki faktörlü kimlik doğrulama' veya 'kod girme' gibi birbirinden farklı güvenlik yöntemleriyle, kullanıcı mahremiyetini ve yasa dışı bilgi paylaşımına karşı önlem almaya çalışıyor. Ancak yine de her seferinde, "Bu yeterli mi?" diye sormaktan geri adım atamıyoruz.

Üstelik, gizlilik sadece verilerin izinsiz paylaşılmaması anlamına gelmiyor. Gizlilik temelde kullanıcının sınırlarını yine kullanıcının belirleyebilmesiyle ilgili. Peki, bu bakış açısıyla yola çıktığımızda, dünyada en çok kullanılan platformlar kullanıcılarına ne sunuyor? Sizler için Whatsapp, Instagram, Facebook, X, Tiktok ve Snapchat'in gizlilik politikalarını değerlendirdik.