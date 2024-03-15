Zirvedeki isim değişti: 2023'te en çok kullanılan kız ve erkek isimleri
En çok kullanılan kız ve erkek isimleri TÜİK tarafından Nüfus İstatistikleri Portalı'nda paylaşıldı. Son yılların en çok kullanılan kız ismi olan 'Zeynep' zirveyi kaptırdı. İşte 2023'te Türkiye'de en çok tercih edilen erkek ve kız bebek isimleri...
Türkiye İstatistik Kurumu Nüfus İstatistikleri Portalı 'En Çok Verilen Bebek İsimleri' başlıklı verileri açıkladı. TÜİK; "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, seçilen yıl içerisinde doğmuş olan bebeklere en çok verilen ilk 30 isim listelenmektedir. İsimler yıla ve cinsiyete göre değişmektedir." ifadelerine yer verdi. İşte, 2023'te en çok kullanılan kız ve erkek bebek isimleri...
2023 YILINDA KIZLARDA ZİRVE DEĞİŞTİ: ASEL İLK SIRADA!
Geçtiğimiz yıl en çok tercih edilen kız isimlerinde bir değişiklik yaşandı. Sitede yer alan bilgiye göre; 2018-2022 yılları arasında en çok kullanılan isim Zeynep olurken; 2023 yılının birincisi 8 bin 114 bebek ile Asel ismi oldu.
2023'TE EN ÇOK KULLANILAN KIZ İSİMLERİ
1- Asel - 8.114
2- Zeynep - 7.614
3- Defne - 6.895
4- Zümra - 5.382
5- Asya - 5.224
6- Elif - 4.698
7- Elisa - 4.053
8- Lina - 4.030
9- Gökçe - 3.350
10- Ecrin - 3.321
11- Masal - 3.242
12- Meryem - 3.229
13- Eslem - 3.067
14- Eylül - 3.024
15- Azra - 3.020
ERKEKLERDE ALPARSLAN BİRİNCİLİK KOLTUĞUNU KORUDU
Geçtiğimiz senenin en çok tercih edilen isimlerine bakıldığında erkeklerde Alparslan ismi birinciliğini korudu. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; erkek bebeklerden 8 bin 957'sine Alparslan ismi konuldu.
2023'TE EN ÇOK KULLANILAN ERKEK BEBEK İSİMLERİ
1- Alparslan - 8.957
2- Yusuf - 5.538
3- Göktuğ - 5.361
4- Ömer Asaf - 4.902
5- Miraç - 4.533
6- Ömer - 4.420
7- Kerem - 4.346
8- Eymen - 4.165
9- Metehan - 3.689
10- Aras - 3.482
11- Muhammed - 3.375
12- Mustafa - 3.285
13- Ali Asaf - 3.187
14- Ali - 3.136
15- Atlas - 3.130