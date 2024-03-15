Yüksekten düşüğe: Haftasonu izleyebileceğiniz IMDb puanı yüksek 10 sitcom dizisi
Sitcom türü, televizyon dünyasında uzun yıllardır seyircilerin favorisi olmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra eğlence dolu anlarla dolu olan sitcom dizileri, IMDb'deki yüksek puanlarıyla da dikkat çekiyor. İşte, sizin için derlediğimiz IMDb'den yüksek puan almış 10 sitcom (durum komedisi) dizisi!
Sitcomlar, durum komedisi olarak çevrilen ve genellikle birkaç ana karakter etrafında gelişen komik olaylarla dolu televizyon dizileridir. Çok popüler olan bu tür, genellikle aileyle izlenebilecek keyifli bir alternatiftir. İşte, haftasonunda başlayabileceğiniz yüksek puanlıdan az puanlıya doğru sıralanmış sitcom dizisi önerileri...
1. THE OFFICE
2005 yapımı bu dizi aynı isimli İngiliz dizisinin Amerikan versiyonudur. Sahte belgesel tarzında olan bu dizi, ego çatışmaları olan bir grup tipik ofis çalışanını konu alıyor. 2013 yılında biten dizinin bölümleri 22 dakikadır ve toplamda 9 sezondur. 188 bölümü olan dizinin 5 Primetime Emmy ödülü vardır.
IMDb puanı: 9.0/10
2. SEINFIELD
1989 yapımı bu dizide nevrotik New York City stand-up komedyeni Jerry Seinfeld ve onun aynı derecede nevrotik New York City arkadaşlarının devam eden talihsizlikleri konu alınıyor. 10 adet Primetime Emmy ödülü olan dizi toplamda 173 bölüm ve 9 sezondan oluşuyor.
IMDb puanı: 8.9/10
3. FRIENDS
1994 yılında yayınlanmaya başlayan ve en popüler sitcomlardan biri olan bu dizi, New York City'deki 6 arkadaşın ilişkilerini ve iş hayatlarını, destek için birbirlerine yaslanarak yaşamalarını konu alıyor. 2004’te sona eren dizi toplamda 234 bölümden ve 10 sezondan oluşur
IMDb puanı: 8.9/10
4. IT’S ALWAYS SUNNY IN PHILADELPHIA
2005 yılından beri yayınlanan bu dizi, büyük egolara ve küçük beyinlere sahip 5 arkadaşın Philadelphia'da bir İrlanda barının sahibi olması ve birçok kötü davranışta bulunmaları anlatılıyor. Halen daha yayınlanan bu dizi şu anda toplamda 15 sezon ve 172 bölümdür.
IMDb puanı: 8.8/10
5. FREAKS AND GEEKS
1999’da başlayan ve sadece 1 yıl yayınlanan bu dizi toplamda 18 bölümden oluşur. Lise öğrencilerinden oluşan belli gruplara odaklanan bu dizide, ucube adlı grup asi ve cesur gençlerden oluşurken inekler adlı grup, sosyal açıdan daha garip ama zeki öğrencilerden oluşuyor. Bu öğrencilerin anlatıldığı dizinin 1 Primetime Emmy ödülü vardır.
IMDb puanı: 8.8/10
6. PEEP SHOW
2003’te başlayan bu dizide hayatlarının normalden pek de farklı olmadığı gerçeği dışında ortak hiçbir yanı olmayan Mark ve Jez adlı yirmili yaşında iki ev arkadaşlarının hayatı anlatılır. 2015 yılında biten bu dizinin bölümleri 25 dakikadır. 4 sezondan ve toplam 54 bölümden oluşan dizinin 2 BAFTA ödülü bulunuyor.
IMDb puanı: 8.7/10
7. PARKS AND RECREATION
Indiana'daki bir kasabanın kamu görevlilerinin, şehirlerini daha iyi bir yer haline getirmek için çeşitli projelerin peşinde koşmalarının absürt maskaralıklarını anlatan 2009 yapımı bu dizinin bölümleri 22 dakikadır. 2015’te sona eren dizi toplamda 11 sezon ve 250 bölümdür. Ayrıca 22 tane Primetime Emmy ödülü vardır.
IMDb puanı: 8.6/10
8. MODERN FAMILY
Bu komedi dizisinde 3 farklı ama birbiriyle bağlantılı aile, kendilerine özgü komik yöntemlerle zorluklarla ve sıkıntılarla karşı karşıya kalıyor. 2009 yılında yayınlanmaya başlayan dizi 2020 yılında sona erdi. Bunun yanı sıra 22 Primetime Emmy ödülü olan bu dizi toplamda 16 sezondur ve 250 bölümden oluşur.
IMDb puanı: 8.5/10
9. THE GOOD PLACE
2016 yılında başlayan ve 2020’de biten bu dizide 4 kişi ve onların uhrevi dostları, öbür dünyada iyi olmanın ne anlama geldiğini tanımlamak için mücadele ediyor. Toplam 50 bölüm olan dizi toplam 4 sezondur ve her bölüm ortalama 22 dakika uzunluğundadır.
IMDb puanı: 8.2/10
10. FAMILY GUY
Animasyon tarzı bir sitcom olan bu dizide, Rhode Adası adlı tuhaf bir kasabada işlevsiz bir aile, bir çılgın senaryodan diğerine atılırken günlük hayatla başa çıkmaya çabalıyor. 1999 yapımı bu dizi toplam 22 sezondur ve 420 bölümü bulunur. Her bölümü 22 dakika olan dizi toplamda 9 Primetime Emmy ödülünün sahibidir.
IMDb puanı: 8.1/10
Kaynak: IMDb, Collider, CBR
Fotoğraf kaynakları: IMDb