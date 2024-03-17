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        Haberler Yaşam Kuru ve hassas ciltler toplanın! Slugging yöntemiyle Korelilerin cilt bakımı trendini keşfedin

        Kuru ve hassas ciltler toplanın! Slugging yöntemiyle Korelilerin cilt bakımı trendini keşfedin

        Şimdiki zamanda birçok cilt bakımı yöntemi bulunuyor. Kuru, hassas ciltler, yağlı, karma ve normal ciltlerin farklı cilt bakımı rutini uygulaması gerekiyor. Korelilerin cilt bakım sırlarından biri olan Slugging yöntemi ise kuru ciltlere uygun özelliklere sahip. Slugging yöntemi ile cilt bariyeri güçlendirilir, cilt kuruluğu önlenir ve ideal nem dengesi sağlanır. İşte, denemek isteyenler için Korelilerin cilt bakımı trendi Slugging yöntemi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2024 - 22:36 Güncelleme: 16.03.2024 - 22:36
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        Cilt gün içerisinde güneş, hava kirliliği ve rüzgar gibi pek çok etkiye maruz kalır. Cilt bakımı ise tüm cilt tipleri için olmazsa olmaz yöntemlerden biridir. Kimisine nemlendirici uygulamalı bakımlar yapılırken kimilerine asit bazlı serumlar kullanılır. Dolgun cilt görünümüne önem veren Güney Korelilerin uyguladığı Slugging yöntemi ise tam kuru ciltlere uygun. Slugging cilt bakımı rutininin sonuncu adımıdır. İşte adım adım Slugging cilt bakımı uygulaması

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        SLUGGİNG NEDİR?

        Cilt bakımı rutininden sonra uygulanan Slugging cildin neme hapsedilmesidir. Cilt daha parlak ve daha nemli görüntüye sahip olur.

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        Klasik cilt bakımınızı yaptıktan sonra fındık büyüklüğünde vazelini tüm yüzünüze uygulayın ve uyku maskesi şeklinde sabaha kadar bekletin.

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        SLUGGİNG YÖNTEMİ NE İŞE YARIYOR?

        Kuru ciltlere göre olan bu uygulama, ciltteki pul pul dökülme, gerginlik ve kuru görünümü ortadan kaldırmak, cilde ihtiyacı olan nemi vermeye ve hapsetmeye yarıyor.

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        YAVAŞLAMAK NEDİR?

        Slugging, yüzünüze bir kat vazelin uyguladığınız bir cilt bakımı tedavisidir. Vazelin, sert tırnak etlerini yumuşatmak, asi kaşları yumuşatmak ve kış aylarında çatlamış cildi yatıştırmak için etkileyici sonuçlar verir.

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        SLUGİNG NASIL YAPILIR?

        Evde slugging yapmak için ihtiyacınız olan vazelin ve halihazırda sahip olduğunuz cilt bakım ürünleridir.

        Birinci adım: Herhangi bir güzellik rutininin ilk adımı için cilt temiz olmalıdır. Temiz cilt, uygulanacak ürünleri kabul eder ve hiçbir kirin topaklanma yoluyla gözeneklerde sıkışmamasını sağlar. Cildinizi temizledikten sonra nazikçe kurulayın, hatta cildinizi biraz nemli bırakın.

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        İkinci adım: Her zamanki ürünlerinizi (tonik, serum, göz kremi, nemlendirici vb.) doğru sırayla uygulayın.

        Not: Sivilce ilaçlarınızı veya sert asitleri, cildinizi tahriş etme olasılıkları yüksek olduğundan slugging tekniğiyle birlikte kullanmayın.

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        Üçüncü adım: Cilt bakım rutininizi tamamladıktan sonra son adıma geçeceksiniz: slugging. Bezelye büyüklüğünde bir miktarla başlayın ve parmaklarınızı kullanarak cildinize ince bir tabaka halinde vazelin içerikli ürününüzü uygulayın.

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        Dördüncü adım: Yüzünüzü tekrar temizlemeden önce ürünlerinize marifetlerini göstermeleri için yeterli zamanı verin. Bunun için genellikle uyuduğunuz saatleri tercih edebilirsiniz.

        Kaynak: Hthayat, health.com

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
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