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        Haberler Gündem Güncel Trabzonspor-Fenerbahçe olaylı maçta 5 tutuklama! Korner direği silah sayıldı - Son dakika haberler

        Trabzon'daki olaylı maçta 5 tutuklama! Korner direği silah sayıldı

        Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrasında çıkan olaylarla ilgili 5 şüpheli tutuklandı, 8 şüpheli de adli kontrolle serbest kaldı. Tutuklanan şüphelilerden Engin Taşkın'ın sarı lacivertli oyunculara doğru koşarken elinde tuttuğu korner direği de silah sayıldı. İşte soruşturmadaki tüm detaylar...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 09:45 Güncelleme: 21.03.2024 - 09:57
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        Trabzon'daki olaylı maçta 5 tutuklama! Korner direği silah sayıldı
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        Süper Lig'in 30'uncu haftasında pazar günü Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası Papara Park Stadyumu'nda istenmeyen olaylar yaşandı.

        DHA'nın haberine göre sarı-lacivertli futbolcuların orta sahadaki galibiyet sevinci sırasında bazı bordo-mavili taraftarlar sahaya girdi.

        Sahaya inen taraftarlardan biri de eline aldığı korner direğiyle Fenerbahçeli oyunculara doğru koştu. Karşılaşmanın son düdüğünün ardından yaşanan olaylar nedeniyle sarı-lacivertli kafile yaklaşık 3 saat sonra stattan ayrıldı. Fenerbahçe kafilesi otobüsle geldiği havalimanında direkt aprona girerek, uçağa bindi. Yaşanan olaylara ait çok sayıda kamera kaydını incelemeye alan polis ekipleri, 12 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Bu şüpheliler arasında sahaya ilk atlayan maskeli H.Ç., Fenerbahçe kalecisi Dominic Livakovic'e saldıran O.B., korner direğiyle sarı lacivertli oyunculara doğru koşan E.T. ile müsabaka sonrası sosyal medyada videolu paylaşım yaparak bordo mavili taraftarları havalimanına çağıran T.C.S., K.M. , O.O., E.T., ve A.A.'nın da olduğu bildirildi.

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        ARKADAŞLARIYLA ALMANYA'DAN GELMİŞ

        Yaşanan olaylı derbinin yankıları sürerken, girdiği sahada yerinden söküp eline aldığı korner direğiyle Fenerbahçeli ekibe koşan kişinin, başkasının Passolig'i ile maça girdiği öğrenildi. Tribünden atlayıp, yeşil zemine ilk giren maskeli H.Ç.'nin ise Almanya'dan bazı arkadaşlarıyla kente gelerek stadyuma girdiği belirlendi. Maçtan dakikalar önce arkadaşlarıyla birlikte maskesiz tek ellerini yumruk yaparak poz verdiği fotoğrafın sosyal medyada paylaşıldığı da ortaya çıkan H.Ç., yakalanarak gözaltına alındı.

        YÜZÜNÜ GİZLEMEYE ÇALIŞTI

        İçişleri Bakanlığı'nca görevlendirilen müfettiş heyetinin incelemeleri sürerken, gözaltındaki 12 şüpheliden sorguları tamamlanan 7'si dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan şüpheliler arasında sahaya ilk giren H.Ç. de yer aldı. H.Ç.'nin sevk sırasında gazetecilerin görüntü aldığını görünce, bir süre yüzünü eliyle gizlemeye çalıştığı, başını başka yöne çevirdiği görüldü.

        DİĞER 5 ŞÜPHELİ DE ADLİYEDE

        Süper Lig'de Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınan 12 kişiden emniyetteki işlemleri tamamlanan diğer 5 şüpheli de adliyeye getirildi.

        SAHAYA GİREN 2 TARAFTARA TUTUKLAMA

        Süper Lig'de Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 12 kişiden, sahaya ilk giren maskeli Hasan Çetinkaya ve korner direğiyle sarı lacivertli oyunculara doğru koşan Engin Taşkın, tutuklandı.

        Hasan Çetinkaya'nın ifadesinde, "Almanya'da yaşıyorum. Maç için Trabzon'a geldim. Karşı takımın futbolcularının tahrik edici hareketleri nedeniyle bir an kendime hakim olamayınca sahanın içine girdim. Amacım futbolculara 'soyunma odasına gidin' demekti. Sonra onların bana doğru koştuğunu görünce kendimi savunmak için gard aldım. Ancak ben kimseye vurmadım. Karşı taraftan darbe alarak yere düştüm. Yerdeyken de tekmelendim. Sahaya girdiğim için pişmanım. Sonrasında asıl mağdur ben oldum" dediği öğrenildi.

        5 TUTUKLAMA 8 ADLİ KONTROL

        Süper Lig'de Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 13 kişiden 5'i tutuklandı, 8 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Olaylarda sahaya ilk giren maskeli Hasan Çetinkaya ile Mahmut Halil Küçükalioğlu, Kadir Olgun ve Fenerbahçe'nin kalecisi Dominic Livakovic'e saldıran Oğuzhan Bulut, 'Basit yaralamaya teşebbüs' suçundan tutuklandı.

        KORNER DİREĞİ SİLAH SAYILDI

        2'nci Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılanlar arasında yer alan taraftarlardan Engin Taşkın ise girdiği yeşil sahada sarı lacivertli oyunculara doğru koştuğu elindeki korner direği ise silah sayıldı. Taşkın, 'Silahlı basit yaralamaya teşebbüs' suçundan tutuklandı. 13 kişiden, Mahmut Halil Küçükalioğlu, Kadir Olgun ve Oğuzhan Bulut da çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğerlerinin işlemleri sürüyor.

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        #trabzonspor
        #fenerbahçe
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