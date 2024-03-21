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        Mehmet Tosun, balıkçı barınakları ve günübirlik gezi tekneleri kooperatif temsilcileriyle buluştu

        Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan adayı Mehmet Tosun, seçim gezileri kapsamında Bodrum'daki Balıkçı Barınakları ve Günübirlik Gezi Tekneleri Kooperatiflerinin temsilcileri ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 10:34 Güncelleme: 21.03.2024 - 10:37
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        Mehmet Tosun, balıkçı barınakları ve günübirlik gezi tekneleri kooperatif temsilcileriyle buluştu
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        Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan adayı Mehmet Tosun, seçim gezileri kapsamında Bodrum'daki Balıkçı Barınakları ve Günübirlik Gezi Tekneleri Kooperatiflerinin temsilcileri ile bir araya geldi.

        Tosun, Deniz Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda AK Parti Muğla eski Milletvekili ve MKYK Üyesi Yelda Erol Gökcan ve İMEAK DTO Başkanı Orhan Dinç'in de katıldığı toplantıda, tekne sahiplerinin sorunlarını ve belediyeden beklentilerini dinleyerek, kanalizasyonların derelerden denizlere aktığını söyledi.

        Tekne işletmecilerinin liman bağlama ücretlerinin altında ezildiğini belirten Tosun, teknelerin yaz sezonunda yanaşacak yer bulamadığı için saatlerce alargada beklediğine dikkati çekti.

        Barınakların, limanların bakımsızlıktan harabeye dönmüş durumda olduğunu ifade eden Tosun, "Yol yok, su yok. Bodrum gibi bir turizm cennetine yakışmayan manzaralarla iç içe yaşıyoruz. Seçildiğim takdirde, Bodrum'un tüm limanlarda dip temizliği başlatacaklarını, liman ve barınakların yol, su ve atık arıtma ihtiyacını acil olarak karşılayacağız." dedi.

        Bodrum turizminin gelirlerinin yüzde 20'sinin deniz turizminden kaynaklandığını hatırlatan Mehmet Tosun, ilçede kayıt dışı çalışan teknelerin haksız rekabeti artırdığını, ekmeğini denizden ve iki aya sıkışmış turizmden kazanmaya çalışan Bodrumlu tekne sahiplerini zora soktuğunu belirtti.

        Deniz turizmi sezonunu en azından 6 aya çıkarabilmenin yollarını bulacaklarını anlatan Tosun, şöyle konuştu:

        "Bunun için de ilk olarak Bodrum'da liman ve barınaklarımızın yaşadığı altyapı sorunlarını hızlı bir şekilde çözeceğiz. Mavi Yolculuk koylarımız, bizim en önemli değerimiz, sizlerin de ekmek kapınız. Bu koyları korumamız şart. Denizcilerimizin, turizmcilerimizin mutlu olmasını ve gelirini artırmasını istiyoruz. Belediye, sizlerin hakkını ve hukukunu savunmak zorunda. Bize yetki verildiği takdirde, yapılanlara teşekkür edip, yapılamayanları hızlı bir şekilde yapacağız."

        AK Parti Muğla eski Milletvekili ve MKYK Üyesi Yelda Erol Gökcan da Bodrum'un artık sorunlarla değil, eskiden olduğu gibi turizmi, denizcileri ve doğal güzellikleriyle gündeme gelmesini istediklerini belirtti.

        Tosun, daha sonra Bodrum Oto Galericileri ile bir araya gelerek, sektörün sorun ve beklentilerini dinledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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