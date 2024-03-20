Sakıcı ailesinden Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın'a destek

Muğla'yı 18 ve 19'uncu dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil eden iş insanı Latif Sakıcı'nın oğlu Ahmet Sakıcı, Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın'a desteğini açıkladı.

Ayaydın, AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen törenle Sakıcı'ya parti rozetini taktı.

Törende, DEVA Partisi'nin Datça İlçe Başkanı Hayati Çiftçi ve 35 kişilik ekibi, Marmaris İlçe Başkanı Abdülkerim Basut ve 60 kişilik ekibi ile Milas İlçe Başkanı İlyas Kaya ve 55 kişilik ekibi, önceki dönemi İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı iş insanı Orhan Merpez de AK Parti'ye katıldı.

AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça, her geçen gün Muğla'da değişime destek vermek isteyen değişik siyasi parti temsilcilerinin partilerine katılım sağladığını söyledi.

Ayaydın ise siyaset değil hizmet amacıyla yola çıktıklarını, bu yüzden desteğin her geçen gün çığ gibi büyüdüğünü ifade etti.

Muğla'da partilerine ve kendisine ilginin olağanüstü olduğunu belirten Ayaydın, "Muğla'nın her tarafından insanlar artık hizmete susamış, AK Parti'nin artık Muğla'da Büyükşehir Belediyesini almasını istiyor. Artık Muğla'da değişim geliyor ve herkes bunu istiyor. Burada gördüğüm manzara beni çok mutlu etti. Partimize yoğun bir katılım ve ilgi var." dedi.

Birlikte büyüyerek Muğla Büyükşehir Belediyesi ve 13 ilçe belediyesini almak istediklerini anlatan Ayaydın, kentte yıllardır yapılmayan hizmeti 5 yılda yapacaklarını ve Muğla'nın dünyanın turizm merkezi olacağını kaydetti.

Latif Sakıcı'nın çok değerli bir dostu olduğunu vurgulayan Ayaydın, oğlu Ahmet Sakıcı'nın da 3 haftadır kendisiyle gece gündüz koşturduğunu ve bundan sonra siyasete AK Parti saflarında devam edeceğini dile getirdi.

Katılımların, Muğlalıların sorunlarının çözümü için kendisine inandıklarını gösterdiğini ifade eden Ayaydın, "Muğla'ya gönül vermiş değerli arkadaşlarımızın katılımı ile daha da güçleniyoruz. Bu heyecan bu ilgi, Muğla'nın yıllardır hizmet alamamasının getirdiği bir sinerji. Sakıcı Ailesi, Muğla'ya çok değerli eserler kazandırdı. Ben de Muğla'ya kalıcı eserler kazandırmak, yıllar sonra da iyi hatırlanmak istiyorum. Umarım bu hayalimizi de 1 Nisan'dan itibaren çok çalışarak gerçekleştireceğiz. Muğla'ya kaybolan yıllarını geri getireceğiz." diye konuştu.

Ahmet Sakıcı da ailesinin ahde vefası olarak Prof. Dr. Aydın Ayaydın'ın yanında olduklarını dile getirdi.

Seçimden başarıyla çıkacaklarına inancının tam olduğunu belirten Sakıcı, şunları kaydetti:

"Seçim zaferle sonuçlanıncaya kadar Muğla'dayım. Aydın Hocayı Muğla'ya anlatmaya ne kadar gerek var bilmiyorum. 'Olmaz' denilenleri oldurmayı sever. İnatçı ve kararlıdır. İşte Akbelen... Onların derdini Sayın Cumhurbaşkanı'mıza öyle bir anlattı ki sorunu çözdü. Aynı şekilde Marmarislinin, Fethiyelinin hayal bile edemediği körfezleri balçıktan kurtarma operasyonunu başlattı. Görüldüğü gibi Aydın Hocam 'Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır' diyor. Muğla, Aydın Ayaydın ile çok hak ettiği, ama yıllardır alamadığı hizmetleri alacak. Antalya'yı geçip, kendisiyle yarışacak turizmin başkenti Muğla'yı tesis edecektir. Yılmaz Büyükerşen Hoca ve Eskişehir ile övünenler olduğu gibi biz de Aydın Ayaydın Hoca ve Muğla ile övüneceğiz, gurur duyacağız."

Sakıcı, Ayaydın'ın Muğla'ya çok önemli hizmetler getireceğini dile getirdi.

Ayaydın'ın başarılarla dolu çalışma, eğitim ve siyasi yaşamı ile örnek bir insan olduğunu anlatan Sakıcı, "Kendisini ailecek yıllardır tanırız. Aydın Hocam her zaman çözüm odaklı bir yöneticidir. Büyükşehir belediye başkanı olduğunda çok büyük ve başarılı işlere imza atacaktır. Muğla, Aydın Ayaydın ile gerçek belediyecilik ile tanışacak. Aydın Hocam bugüne kadar her işte kendini başarıları ile ispat etmiş ve herkese örnek çalışmalar sergilemiştir. Tüm baba dostlarıyla yanındayız." dedi.​​​​​​​

Sakıcı, daha sonra babası Latif Sakıcı'nın gönderdiği mektubu okuyarak Aydın Ayaydın'a Muğla halkından destek istedi.

Konuşmaların ardından Ayaydın, partiye katılanlarla birlikte fotoğraf çektirdi.​​​​​​​