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        Bodrumlu açık su yüzücüsü Aysu Türkoğlu, Cook Boğazı geçişine başladı

        DÜNYANINen zorlu açık deniz geçişleri arasında gösterilen Manş Denizi'ni ve Kuzey Kanalı'nı genç yaşta yüzerek geçip önemli başarılara imza atan Bodrumlu açık su yüzücüsü Aysu Türkoğlu, yeni hedefi olan Yeni Zelanda'daki Cook Boğazı geçişine başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 12:45 Güncelleme: 20.03.2024 - 12:50
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        Bodrumlu açık su yüzücüsü Aysu Türkoğlu, Cook Boğazı geçişine başladı
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        DÜNYANINen zorlu açık deniz geçişleri arasında gösterilen Manş Denizi'ni ve Kuzey Kanalı'nı genç yaşta yüzerek geçip önemli başarılara imza atan Bodrumlu açık su yüzücüsü Aysu Türkoğlu, yeni hedefi olan Yeni Zelanda'daki Cook Boğazı geçişine başladı. Türkiye saatiyle sabah 09.00'da Yeni Zelanda'daki Picton'dan denize giren 23 yaşında Aysu, 27 kilometrelik parkuru geçerek Wellington'a ulaşacak. 2022'de Manş Denizi'ni geçerek bunu başaran en genç Türk sporcu, Kuzey Kanalı'nı geçerek ise bunu başaran ilk Türk kadın ve en genç Türk ünvanlarını elde eden Aysu, Ocean 7 kapsamındaki 7 açık su geçişini 5 sene içerisinde tamamlayarak Guinness rekorunu da kırmayı hedefliyor.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Aysu Türkoğlu'nun yüzmesinden detay görüntüler

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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