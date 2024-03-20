Bodrumlu açık su yüzücüsü Aysu Türkoğlu, Cook Boğazı geçişine başladı

DÜNYANINen zorlu açık deniz geçişleri arasında gösterilen Manş Denizi'ni ve Kuzey Kanalı'nı genç yaşta yüzerek geçip önemli başarılara imza atan Bodrumlu açık su yüzücüsü Aysu Türkoğlu, yeni hedefi olan Yeni Zelanda'daki Cook Boğazı geçişine başladı. Türkiye saatiyle sabah 09.00'da Yeni Zelanda'daki Picton'dan denize giren 23 yaşında Aysu, 27 kilometrelik parkuru geçerek Wellington'a ulaşacak. 2022'de Manş Denizi'ni geçerek bunu başaran en genç Türk sporcu, Kuzey Kanalı'nı geçerek ise bunu başaran ilk Türk kadın ve en genç Türk ünvanlarını elde eden Aysu, Ocean 7 kapsamındaki 7 açık su geçişini 5 sene içerisinde tamamlayarak Guinness rekorunu da kırmayı hedefliyor.

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-Aysu Türkoğlu'nun yüzmesinden detay görüntüler