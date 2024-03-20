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        Haberler Ekonomi Otomobil Motosiklet satışları otomobili solladı - Otomobil Haberleri

        Motosiklet satışları otomobili solladı

        Türkiye'de Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların çoğunluğunu motosikletler oluşturdu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçtiğimiz ay, trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 43.7'sini motosiklet, yüzde 39.7'si ise otomobil oldu. Şubat ayında Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik ile B sınıfı otomobil ehliyeti ile 125cc'ye kadar motosiklet kullanılabilmesinin önü açılmıştı.

        Giriş: 20.03.2024 - 11:04 Güncelleme: 20.03.2024 - 11:04
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        Motosiklet satışları otomobili solladı
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Şubat ayında 193 bin 600 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

        Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların çoğunluğunu motosikletlerin oluşturması ise dikkat çekti.

        Geçtiğimiz ay, trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 43.7'sini motosiklet, yüzde 39.7'sini otomobil, yüzde 9.4'ünü kamyonet, yüzde 3.8'ini traktör, yüzde 2.1'ini kamyon, yüzde 0.8'ini minibüs, yüzde 0.4'ünü otobüs ve yüzde 0.1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni Haberi Görüntüle

        Şubat ayında Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik ile B sınıfı otomobil ehliyeti ile 125cc'ye kadar motosiklet kullanılabilmesinin önü açılmıştı.

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        TRAFİĞE ÇIKAN TAŞIT SAYISI ÖNCEKİ AYA GÖRE AZALDI

        TÜİK'in açıkladığı rakamlarda, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısının bir önceki aya göre yüzde 9.3 azaldığı görülüyor.

        Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre traktörde yüzde 59.4, motosiklette yüzde 40. 5 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 38, kamyonette yüzde 32.2, otomobilde yüzde 32.1, minibüste yüzde 24.1, kamyonda yüzde 22.6 ve otobüste yüzde 15.7 azaldı.

        Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısına geçen yılın aynı ayına göre bakıldığında ise yüzde 77.6 artış görülüyor.

        Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette yüzde 130.4, minibüste yüzde 110.1, otobüste yüzde 65.8, otomobilde yüzde 63.8, özel amaçlı taşıtta yüzde 38.1, kamyonda yüzde 29.2, kamyonette yüzde 24.7 ve traktörde yüzde 16.4 arttı.

        YOLLARDAKİ ARAÇLARIN YARISINDAN FAZLASI OTOMOBİL

        Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ise Şubat ayı sonu itibarıyla 29 milyon 142 bin 942 oldu.

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        Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 52.9'unu otomobil, yüzde 17.9'unu motosiklet, yüzde 15.6'sını kamyonet, yüzde 7.5'ini traktör, yüzde 3.3'ünü kamyon, yüzde 1.8'ini minibüs, yüzde 0.7'sini otobüs ve yüzde 0.3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

        Şubat ayında devri yapılan taşıt sayısı da bir önceki aya göre yüzde 9 arttı ve 847 bin 861 adet şeklinde kayıtlara geçti.

        Şubat ayında devri yapılan taşıtların yüzde 67.6'sını otomobil, yüzde 15.5'ini kamyonet, yüzde 8.8'ini motosiklet, yüzde 3.1'ini traktör, yüzde 2.4'ünü kamyon, yüzde 1.8'ini minibüs, yüzde 0.6'sını otobüs ve yüzde 0.2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

        TÜİK verilerinde devri yapılan taşıt sayısı, noterler aracılığı ile bir veya daha fazla el değiştiren taşıtları ifade ediyor.

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