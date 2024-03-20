Beşiktaş'ta hafriyat kamyonunun tekeri fırladı: 1 öğrenci yaralandı, 3 araç zarar gördü
İstanbul Beşiktaş'ta faciadan dönüldü. Yokuş aşağı inen bir hafriyat kamyonunun tekeri yerinden çıkarak yoldan geçen öğrencilere çarptı. Tekerin çarptığı öğrencilerden biri yaralanırken, çevredeki 3 araç da zarar gördü. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Beşiktaş'ın Abbasağa Mahallesi'nde saat 08.30 sıralarında F.B.'nin kullandığı hafriyat kamyonunun arka sol tekeri yerinden çıkarak yolda yürüyen 6 öğrencinin arasına daldı.
Öğrencilere çarptıktan sonra yuvarlanmaya devam eden teker, 3 otomobile çarparak durdu.
Tekerin çarptığı öğrencilerden biri yaralandı.
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Hafif yaralanan 15 yaşındaki kız öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hafriyat kamyonunun sürücüsü işe ifade işlemleri için emniyete götürüldü.