Anne babalar dikkat! 5 aylık bebek boğularak öldü!
İstanbul Esenyurt'ta, beşikte sırt üstü yatarken ters dönüp kusan 5 aylık Y.D. ismindeki bebek, boğularak hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili hastanede soruşturma başlattı. Daha sonra polis ekipleri olayın yaşandığı eve giderek incelemelerde bulundu
İstanbul'da kahreden olay, pazartesi günü öğle saatlerinde, Esenyurt'taki İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi.
ŞURUP VERİP BEŞİĞİNE KOYDU
İddiaya göre; 5 aylık bebeği Y.D.'ye bir kaşık ağrı kesici şurubu veren anne, ardından bebeği beşiğe koyarak yanından ayrıldı.
SIRT ÜSTÜ YATARKEN TERS DÖNDÜ
DHA'da yer alan habere göre sırtüstü yattığı beşikte ters dönen bebek kustu. Anne durumu fark ederek bebeğini en yakın hastaneye götürdü.
BEBEĞİN ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ
Hastaneye götürülen 5 aylık bebeğin öldüğü belirlendi. İhbar üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Ekipler, olayla ilgili hastanede inceleme başlattı. Daha sonra polis ekipleri olayın yaşandığı eve giderek incelemelerde bulundu.