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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Tam yapay zekaya adım adım... "İnsan düzeyinde yapay zeka 5 yıl uzakta!" - Teknoloji Haberleri

        "İnsan düzeyinde yapay zeka 5 yıl uzakta!"

        Teknoloji dünyası yapay zeka etrafında döner hale gelirken en önemli alanlarından bir tanesi olan AI çip üretiminde faaliyet gösteren NVIDIA'dan insan düzeyinde yapay zekaya ne zaman ulaşılabileceğine dair tarih geldi. CEO Jensen Huang, yapay zeka halüsinasyonlarının çözülebilir bir sorun olduğuna vurgu yaparak, 'İnsan düzeyinde yapay genel zekanın' 5 yıl uzakta olduğunu vurguladı

        Giriş: 20.03.2024 - 10:47 Güncelleme: 20.03.2024 - 10:49
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        Yapay zeka furyası hızla devam ederken, geliştirdiği AI çipleri ile büyük bir ivme yakalayan Nvidia sektöre damga vurmaya devam ediyor. Bu alanda geliştirmeleri ile son dönemin en büyük hisse değeri sıçramalarından bir tanesini yakalayan firmanın piyasa değeri sadece geçtiğimiz ay yalnızca 1 günde 321.9 milyar dolar artmıştı. Bu yükseliş, Türkiye'nin devlerinin yer aldığı Borsa İstanbul BIST 100 endeksindeki şirketlerin 256.6 milyar dolarlık toplam piyasa değerini geride bırakmıştı.

        Bir günlük değer artışı BIST 100 toplamından fazla
        Bir günlük değer artışı BIST 100 toplamından fazla Haberi Görüntüle

        TAM YAPAY ZEKAYA ULAŞMAK HAYAL DEĞİL

        O dönemden bu zamana yükselişini sürdüren çip devinin, "Blackwell" adlı yeni nesil çip mimarisi ile yeni yapay zeka çipinin tanıtımını yapmasının ardından Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, şirketin GPU Teknoloji Konferansı'nda (GTC) yaptığı konuşmada, sahip olunan veri miktarının artacağını ve daha da büyük grafik işleme birimlerinin (GPU) oluşturulması gerekeceğini anlatmıştı. Şimdi ise yapay zekanın geleceği ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        Nvidia yeni yapay zeka çipini tanıttı
        Nvidia yeni yapay zeka çipini tanıttı
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        Nvidia'dan Jensen Huang, yapay zeka halüsinasyonlarının çözülebilir olduğunu, yapay genel zekanın 5 yıl uzakta olduğunu belirtti. Son dönemde özellikle teknolojinin dev firmalarının AI konusunda girdiği yapay zeka yarışı da bunun en net kanıtlarından olarak gözüküyor.

        Teknoloji devleri AI yatırım yarışında
        Teknoloji devleri AI yatırım yarışında Haberi Görüntüle

        Genellikle "güçlü yapay zeka", "tam yapay zeka", "insan düzeyinde yapay zeka" veya "genel akıllı eylem" olarak adlandırılan yapay genel zeka (AGI), yapay zeka alanında gelecekteki önemli bir sıçramayı temsil ediyor. Ürün kusurlarını tespit etmek, haberleri özetlemek veya size bir web sitesi oluşturmak gibi belirli görevler için uyarlanmış dar yapay zekanın aksine, AGI, insan seviyelerinde veya üzerinde geniş bir bilişsel görev yelpazesi gerçekleştirebilecektir. Bu hafta Nvidia'nın yıllık GTC geliştirici konferansında basına hitap eden CEO Jensen Huang, buna ulaşmanın bir hayal olmadığını açıkladı.

        YAPAY ZEKA ENDİŞELERİNE CEVAP

        Kavram, makinelerin hemen hemen her alanda insanlardan daha iyi düşünebileceği, daha iyi öğrenebileceği ve daha iyi performans gösterebileceği bir gelecekte insanlığın rolü ve kontrolü hakkında varoluşsal soruları gündeme getiriyor. Bu endişenin özü, AGI'nin karar verme süreçlerinin ve hedeflerinin öngörülemezliğinde yatmaktadır ve bu da insani değerler veya önceliklerle (en azından 1940'lardan beri bilim kurguda derinlemesine araştırılan bir kavram) uyumlu olmayabilir. AGI'nin belirli bir özerklik ve yetenek düzeyine ulaştığında, kontrol altına alınmasının veya kontrol edilmesinin imkansız hale gelebileceği ve eylemlerinin tahmin edilemeyeceği veya tersine çevrilemeyeceği senaryolara yol açabileceği endişesi var.

        Konu ile ilgili detaylara değinen Nvidia CEO’su Jensen Huang, ne zaman kabul edilebilir bir AGI göreceğimizi tahmin etmek, AGI'yi nasıl tanımladığınıza bağlı olduğunu savunuyor ve birkaç paralellik çiziyor: Zaman dilimlerinin komplikasyonlarına rağmen, Yeni Yıl'ın ne zaman olacağını ve 2025'in ne zaman döneceğini bilirsiniz. San Jose Kongre Merkezi'ne (bu yılki GTC konferansının düzenlendiği yer) gidiyorsanız, genellikle devasa GTC afişlerini gördüğünüzde geldiğinizi bilirsiniz. Önemli olan nokta, gitmeyi umduğunuz yere, zamansal veya jeo-uzamsal olarak vardığınızı nasıl ölçeceğimiz konusunda anlaşabilmemizdir” ifadelerini kullandı.

        Huang, "AGI'yi çok spesifik bir şey olarak belirlersek, bir yazılım programının çok iyi yapabileceği bir dizi test - veya belki de çoğu insandan %8 daha iyi - oraya 5 yıl içinde ulaşacağımıza inanıyorum" diye vurguladı.

        “AI HALÜSİNASYONU ÇÖZÜLEBİLİR BİR SORUN”

        Techcrunch’ta yer alan açıklamasında salı günkü Soru-Cevap oturumunda Huang'a yapay zeka halüsinasyonları hakkında ne yapması gerektiği sorusu üzerine, “Bazı yapay zekaların kulağa makul gelen ancak gerçeğe dayanmayan cevaplar verme eğilimi. Cevapların iyi araştırıldığından emin olarak halüsinasyonlar kolayca çözülebilir. Yapay zeka sadece cevap vermemeli; Cevaplardan hangisinin en iyi olduğunu belirlemek için önce araştırma yapmalıdır” ifadelerini kullandı.

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