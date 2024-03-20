Yapay zeka furyası hızla devam ederken, geliştirdiği AI çipleri ile büyük bir ivme yakalayan Nvidia sektöre damga vurmaya devam ediyor. Bu alanda geliştirmeleri ile son dönemin en büyük hisse değeri sıçramalarından bir tanesini yakalayan firmanın piyasa değeri sadece geçtiğimiz ay yalnızca 1 günde 321.9 milyar dolar artmıştı. Bu yükseliş, Türkiye'nin devlerinin yer aldığı Borsa İstanbul BIST 100 endeksindeki şirketlerin 256.6 milyar dolarlık toplam piyasa değerini geride bırakmıştı.

Bir günlük değer artışı BIST 100 toplamından fazla Haberi Görüntüle

TAM YAPAY ZEKAYA ULAŞMAK HAYAL DEĞİL

O dönemden bu zamana yükselişini sürdüren çip devinin, "Blackwell" adlı yeni nesil çip mimarisi ile yeni yapay zeka çipinin tanıtımını yapmasının ardından Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, şirketin GPU Teknoloji Konferansı'nda (GTC) yaptığı konuşmada, sahip olunan veri miktarının artacağını ve daha da büyük grafik işleme birimlerinin (GPU) oluşturulması gerekeceğini anlatmıştı. Şimdi ise yapay zekanın geleceği ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Nvidia'dan Jensen Huang, yapay zeka halüsinasyonlarının çözülebilir olduğunu, yapay genel zekanın 5 yıl uzakta olduğunu belirtti. Son dönemde özellikle teknolojinin dev firmalarının AI konusunda girdiği yapay zeka yarışı da bunun en net kanıtlarından olarak gözüküyor.

Teknoloji devleri AI yatırım yarışında Haberi Görüntüle

Genellikle "güçlü yapay zeka", "tam yapay zeka", "insan düzeyinde yapay zeka" veya "genel akıllı eylem" olarak adlandırılan yapay genel zeka (AGI), yapay zeka alanında gelecekteki önemli bir sıçramayı temsil ediyor. Ürün kusurlarını tespit etmek, haberleri özetlemek veya size bir web sitesi oluşturmak gibi belirli görevler için uyarlanmış dar yapay zekanın aksine, AGI, insan seviyelerinde veya üzerinde geniş bir bilişsel görev yelpazesi gerçekleştirebilecektir. Bu hafta Nvidia'nın yıllık GTC geliştirici konferansında basına hitap eden CEO Jensen Huang, buna ulaşmanın bir hayal olmadığını açıkladı.

YAPAY ZEKA ENDİŞELERİNE CEVAP Kavram, makinelerin hemen hemen her alanda insanlardan daha iyi düşünebileceği, daha iyi öğrenebileceği ve daha iyi performans gösterebileceği bir gelecekte insanlığın rolü ve kontrolü hakkında varoluşsal soruları gündeme getiriyor. Bu endişenin özü, AGI'nin karar verme süreçlerinin ve hedeflerinin öngörülemezliğinde yatmaktadır ve bu da insani değerler veya önceliklerle (en azından 1940'lardan beri bilim kurguda derinlemesine araştırılan bir kavram) uyumlu olmayabilir. AGI'nin belirli bir özerklik ve yetenek düzeyine ulaştığında, kontrol altına alınmasının veya kontrol edilmesinin imkansız hale gelebileceği ve eylemlerinin tahmin edilemeyeceği veya tersine çevrilemeyeceği senaryolara yol açabileceği endişesi var. Konu ile ilgili detaylara değinen Nvidia CEO’su Jensen Huang, ne zaman kabul edilebilir bir AGI göreceğimizi tahmin etmek, AGI'yi nasıl tanımladığınıza bağlı olduğunu savunuyor ve birkaç paralellik çiziyor: Zaman dilimlerinin komplikasyonlarına rağmen, Yeni Yıl'ın ne zaman olacağını ve 2025'in ne zaman döneceğini bilirsiniz. San Jose Kongre Merkezi'ne (bu yılki GTC konferansının düzenlendiği yer) gidiyorsanız, genellikle devasa GTC afişlerini gördüğünüzde geldiğinizi bilirsiniz. Önemli olan nokta, gitmeyi umduğunuz yere, zamansal veya jeo-uzamsal olarak vardığınızı nasıl ölçeceğimiz konusunda anlaşabilmemizdir” ifadelerini kullandı. Huang, "AGI'yi çok spesifik bir şey olarak belirlersek, bir yazılım programının çok iyi yapabileceği bir dizi test - veya belki de çoğu insandan %8 daha iyi - oraya 5 yıl içinde ulaşacağımıza inanıyorum" diye vurguladı.