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        Haberler Ekonomi Borsa Nvidia'nın bir gündeki değer artışı BIST 100 toplamından fazla - Borsa Haberleri

        Bir günlük değer artışı BIST 100 toplamından fazla

        Piyasa beklentisinin üzerinde mali sonuçlar açıklayan Nvidia'nın hisseleri dün yüzde 16.4 yükseldi. Böylece Çip devinin piyasa değeri sadece 1 günde 321.9 milyar dolar arttı. Bu yükseliş, Türkiye'nin devlerinin yer aldığı Borsa İstanbul BIST 100 endeksindeki şirketlerin 256.6 milyar dolarlık toplam piyasa değerini geride bıraktı. Borsa İstanbul'un toplam 401 milyar dolarlık piyasa değerine yaklaştı

        Giriş: 23.02.2024 - 09:42 Güncelleme: 23.02.2024 - 10:13
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        Bir günlük değer artışı BIST 100 toplamından fazla
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        ABD piyasalarında şu ana kadar 2024'e damgasını vuran hisse Nvidia oldu. California merkezli çip üreticisinin hisseleri yıl başından bu yana yüzde 63.05 değer kazandı.

        Böylece Nvidia'nın toplam piyasa değeri dün kapanış itibarıyla 1 trilyon 963 milyar dolara ulaştı. Firma Meta (Facebook), Amazon ve Alphabet (Google) gibi devleri bırakarak ABD'nin en değerli 3. şirketi haline geldi.

        23 Şubat itibarıyla ABD'nin en değerli 10 şirketi:

        Sıra Firma Piyasa değeri (milyar $)
        1 Microsoft 3058
        2 Apple 2847
        3 Nvidia 1963
        4 Amazon 1813
        5 Alphabet 1798
        6 Meta 1239
        7 Berkshire Hathaway 900.8
        8 Eli Lilly 731.3
        9 Tesla 628.7
        10 Broadcom 610.9

        KÂRI YÜZDE 769 YÜKSELDİ

        Nvidia hisselerinde dün yüzde 16.4 artış ile bugüne kadarki en büyük günlük sıçramalardan birisi yaşandı. Bu yükselişin nedeni firmanın beklenenden olumlu gelen mali sonuçları oldu. Önceki gün açıklanan sonuçlara göre Nvidia'nın geliri, 28 Ocak'ta sona eren 3 aylık dönemde 22.1 milyar dolarla piyasa beklentilerini aşarken rekor kaydetti. Şirketin net kârı da söz konusu çeyrekte yıllık yüzde 769 artarak 12.29 milyar dolara yükseldi.

        Nvidia'nın özellikle son 2 çeyrektir beklentileri aşan sonuçlar açıklamasında hızlı bilgisayarlara artan ihtiyaç ve yapay zeka kullanımının giderek artması etkili oldu.

        Nvidia hisseleri dün yüzde 16.4 değer kazanırken, şirketin piyasa değeri yalnızca 1 günde 321.9 değer kazandı. Borsa İstanbul verilerine bakmak bu rakamın ne kadar devasa olduğunun daha rahat anlaşılmasını sağlıyor.

        BIST 100 TOPLAM PİYASA DEĞERİ 256.6 MİLYAR DOLAR

        22 Şubat kapanış itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 401.6 milyar dolar oldu. Türkiye'nin devlerinin yer aldığı BIST 100 endeksindeki şirketlerin toplam piyasa değeri ise 256.6 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

        Yani Nvidia'nın piyasa değerinde 1 günde yaşanan artış tüm BIST 100'ün piyasa değerini geride bırakırken Borsa İstanbul geneline de yaklaştı.

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