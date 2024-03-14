Teknoloji devleri AI start-up’larına yatırım yarışında

Teknolojiden çok anlasın ya da anlamasın, bilgisayarla içli dışlı olsun ya da olmasın 7'den 77'ye herkesin ilgisini son yıllarda çeken iki kelime var; Yapay Zeka (Artificial Intelligence: AI)

Yıllar boyunca filmlere konu olan, dünyayı ele geçirme ihtimali üzerine senaryolar yazılan yapay zekanın çağı geldi çattı. Dünyanın önde gelen teknoloji firmaları da yatırımlarını AI yazılımlarının ve uygulamalarının gelişimi üzerine yoğunlaştırdı.

CHATGPT HALKIN GÖZÜNDE MİLAT OLDU

Elbette bu teknolojinin arkasında uzun yıllar yapılan yatırımların temel olarak yer aldığını söylemek sürpriz olmaz. Herhangi bir şirket veya yazılımcı, 'aa yapay zeka yazılımı yapayım' diyerek dünden bugüne bu teknolojiyi geliştirmedi ancak halkın gözünde yapay zeka için miladın Kuruluş aşamasında dünyanın en zengin iş adamlarından Elon Musk'un da Sam Altman ile birlikte yer aldığı OpenAI firmasının ortaya çıkarttığı üretken yapay zeka uygulaması ChatGPT oldu diyebiliriz. Bu gelişme hem bizlerin yapay zekaya bakış açısında yeni ufuklar açarken hem de teknoloji devi firmaların yatırımlarına hız vermesine sebep oldu.

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Özellikle bu alanda çalışan Startuplar, teknoloji devlerinin olumlu anlamda hedefi haline geldi.

2023 STARTUPLARA YATIRIM YILI OLDU 2023 yılı, yapay zeka (AI) geliştirmenin ön saflarında yer alan start-up’lara yatırım yapma konusunda teknoloji devleri arasında büyük bir rekabete sahne oldu. Amazon, Google, Microsoft ve Nvidia gibi devler, AI altyapısından dikey AI çözümlerine kadar geniş bir yelpazede inovatif girişimlere yatırım yaptı. Bu yatırımlar, Anthropic ve OpenAI gibi şirketlerin yanı sıra, Skydio gibi birçok start-up’ın büyümesine ve sektördeki yeniliklerine katkı sağladı. CB Insights, senenin dikkat çeken AI startuplarını ve hangi firmaların hangi yapay zeka giricimcisiyle ortak çalışmalar ve yatırımlar yürüttüğünü derledi. AI altyapısı, Dikey AI ve Yatay AI olarak ayrışan 3 grupta listelenen AI startupları 'Big tech'in hedefinde yer aldı. Öncelikle Bu grupların inceleyelim... AI Infrastructure (AI Altyapısı): Bu terim, AI modellerini eğitmek, çalıştırmak ve yönetmek için gerekli olan donanım ve yazılım altyapısını ifade ederken, bu altyapı, veri depolama, işlem gücü, ve ağ hizmetleri gibi temel bileşenleri içeriyor. AI altyapısı sağlayan şirketler, AI teknolojilerinin temelini oluşturur ve bu alanda yatırım yapan büyük teknoloji firmaları, AI’nin gelecekteki gelişimini desteklemek için gerekli olan kaynakları sağlar. REKLAM

Horizontal AI (Yatay AI): Yatay AI, farklı endüstrilerde ve uygulama alanlarında genel kullanım için tasarlanmış AI çözümlerini tanımlar. Bu tür AI sistemleri, özelleştirilmiş olmaktan ziyade, geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edebilecek şekilde genel amaçlıdır. Örneğin, doğal dil işleme veya görüntü tanıma gibi teknolojiler, birden fazla sektörde kullanılabilir ve bu yüzden ‘yatay’ olarak sınıflandırılır.

Vertical AI (Dikey AI): Dikey AI, belirli bir endüstriye veya iş sürecine özel olarak tasarlanmış AI çözümleridir. Bu tür AI uygulamaları, belirli bir sektörün ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş ve o sektördeki spesifik problemleri çözmek için geliştirilmiştir. Örneğin, sağlık hizmetleri için geliştirilen AI tabanlı teşhis araçları veya finans sektörü için risk değerlendirme modelleri dikey AI çözümlerine örnek gösterilebilir. HANGİ ALANDA HANGİ STARTUP DİKKAT ÇEKTİ? 2023 yılının dikkat çeken yatırımlarından biri, AI altyapısı alanında faaliyet gösteren Anthropic isimli start-up’a yapıldı. Anthropic, OpenAI ve GPT-4 ailesinin yanı sıra, birçok yenilikçi projeye ev sahipliği yaparak sektörde adından söz ettirdi. REKLAM Yatay AI kategorisinde ise A DEPT ve Cognovus gibi start-up’lar, çeşitli endüstrilerde AI tabanlı çözümler sunarak yatırımcıların ilgisini çekmeyi başardı. Bu start-up’lar, iş süreçlerini otomatize etmekten, veri analizine kadar geniş bir hizmet spektrumu sunuyor. Dikey AI alanında ise, Affise ve Skydio gibi şirketler, belirli sektörlere özel AI çözümleriyle öne çıkıyor. Örneğin, Affise pazarlama otomasyonunda, Skydio ise otonom uçuş teknolojilerinde yenilikler sunuyor. Bu yatırım trendi, AI’nin gelecekteki potansiyelini ve bu alandaki start-up’ların büyüme hızını gözler önüne seriyor. Büyük teknoloji firmalarının bu start-up’lara olan ilgisi, AI teknolojilerinin gelişiminde kritik bir rol oynayacak gibi görünüyor.

2024'TE MEYVELER ALINMAYA BAŞLADI 2024 yılına gelindiğinde, bu yatırımların meyveleri daha da belirginleşti. Nvidia, CES 2024’te üretken yapay zeka ve yeni grafik kartları gibi yeniliklerini duyurdu. Google, Microsoft ve Amazon ise üretken AI alanında büyük geliştirmelere imza atarak, yapay zeka teknolojilerine odaklanan yeni uygulama tasarımları üzerinde çalıştı. Microsoft ve Nvidia 13 - 15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan GTC 2024 Yapay Zeka Konferansı'nda da keskin AI çözümlerini keşfetme fırsatı sunacağını işaret ederek yapay zekanın inovasyonu yönlendirdiği yeni bir dönemi ortaya koydu. AI alanında gerçekleşen diğer önemli atılımlar arasında, multimodal AI, küçük dil modelleri ve açık kaynak gelişmeleri gibi trendler yer aldı. Bu trendler, AI’nin daha güvenilir, sürdürülebilir ve erişilebilir hale gelmesine yardımcı oldu. Ayrıca, etik AI, AI destekli uygulamalar, kuantum hesaplama ve evrilen iş rolleri gibi yenilikler de dikkat çekti. Çevirmenlik tarih mi oluyor? Haberi Görüntüle Bu gelişim dil öğrenmenin gereksiz hale gelebileceğine dair soru işaretleri dahi yarattı. Yapay zeka tartışmaları, bazı mesleklerin ortadan kalkabileceği riskleriyle de genişledi. Tüketicilerin yüzde 75'inden fazlası yapay zekadan gelen yanlış bilgilerden de endişe duyduğu açıklanıyor. Bu sebeple olumlu tarafları kadar olumsuz yanları da konuşulmaya devam ediyor. REKLAM Binlerce genç boşuna mı okuyor? Haberi Görüntüle PAZARIN 407 MİLYAR DOLARA ULAŞMASI BEKLENİYOR Büyük teknoloji firmalarının AI yatırımları, onların bulut hizmetleri, veri merkezleri ve AI çipleri gibi alanlarda lider konumda olduklarını gösterdi. Amazon, AI odaklı robotik projeler için 2 milyar dolarlık bir bütçe ayırdığını açıkladı. Global kurumsal AI yatırımlarının 2013-2022 yılları arasında toplam 934.2 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.