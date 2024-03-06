Yapay zeka yolculuğu: Binlerce genç boşuna mı okuyor?

Pandemi dönemi ve sonrası teknoloji sektöründe büyük değişimlere sahne olan bir gelişimeler yaşandı. Önce beklentinin üzerinde bir taleple birlikte büyüme rakamlarını katlayan teknoloji firmaları daha sonrasında bu büyümenin sürmemesi sebebiyle işçi çıkartmalarına başlamışlardı.

Ancak bu dönemde teknolojinin gelişimi de büyük hız kazandı ve üretken yapay zekanın bir çok mesleği tehdit eden yenilenme hızı karşısında yazılım ve kodlama uzmanlarına da gereksinimin azaldığı vurgulanır hale geldi.

Son yıllarda, Yapay Zeka (AI) insan zihninin hayal gücünü ele geçirdi ve hem yaşamlarımız üzerindeki derin etkisi konusunda iyimserliği hem de küresel ölçekte potansiyel işten çıkarmayla ilgili endişeleri ateşledi. Bazıları yapay zekanın bireysel görevleri yerine getirebileceğine inansa da, belirli rollerde insanların yerini tamamen alamayacağına dair yaygın bir güven var. REKLAM Bu konuda son açıklama ise geçtiğimiz hafta Nvidia CEO'su Jensen Huang’dan gelmişti. Huang, Word Government Summit'te yapay zekanın tamamen kodlamayı ele aldığını ve insanların öğrenmek için zaman harcamamaları gerektiğini söyledi. Nvidia CEO'su, "Programlama dilinin insan olduğunu, dünyadaki herkesin artık bir programcı olduğunu söyleyebiliriz. Bu yapay zekanın mucizesidir" ifadelerini kullandı. Bununla birlikte ChatGPT, Google Gemini gibi yapay zeka sistemlerinin gelişiminin meslek gruplarını da tehdit ettiği konuşulanlar arasında.

TÜRKİYE’DE 2023’TE 4144 ÖĞRENCİ GİRDİ Bu açıklamalar sonrası yazılım mühendisleri ve kodlama uzmanları boşuna mı okuyor soruları gündeme geldi. Dünya çapında 100 binlerce kişinin Türkiye’de de binlerce gencin yöneldiği yazılım mühendisliği ve benzer öğretim gruplarının gereksiz hale gelebileceği yorumları tedirginlik yarattı. Global Count'a verilerine göre, dünyada 26,3 milyon yazılım geliştiricisi bulunuyor. Yıllık olarak yaklaşık yüzde 3,1'lik bir artış gözemlenen yazılım mühendisi artışında büyümenin devam edeceğini ve 2027 yılına kadar dünya çapında 29,3 milyon geliştiriciye ulaşacağı tahmin ediliyor. Türkiye Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) sistemine kayıtlı üniversitelerde 146 yazılım mühendisliği bölümü var. Bu bölümlerin 23’ü KKTC’de yer alırken, 86’sı vakıf 37’siyse devlet üniversitelerinde bulunuyor. 2023’te yazılım mühendisliği üniversitelere yerleşen 4144 öğrenci varken bu sayının her geçen yıl bir öncekine göre artış gösterdiği göze çarpıyor. REKLAM

GERÇEKTEN HERKES PROGRAMCI OLABİLİR Mİ? Nvidia CEO'su Jensen Huang, kodlamanın artık tamamen bittiğini vurgulayarak, "Bizim işimiz, kimsenin programlama yapmak zorunda kalmayacağı bir bilgisayar teknolojisi yaratmak. Programlama dilinin insan olduğunu, dünyadaki herkesin artık bir programcı olduğunu söyleyebiliriz. Bu yapay zekanın mucizesidir" diye konuştu. Nvidia başkanı, kod yazmayı öğrenmek için harcanan zamanın tarım, biyoloji, üretim ve eğitim gibi sektörlerdeki uzmanlığa yatırılması gerektiğini belirtti. Ancak bir diğer bakış açısı ise yapay zekanın insan yönetimi olmadan bir hiç olarak kalacağı yönünde.

“İNSAN OLMADAN ‘YAPAY’ KALIR” Yapay zekanın insan rollerini üstlenip üstlenmeyeceği sorusu henüz kesinleşememiş bir hikaye olarak gündemi meşgul etmeye devam ederken günlük hayata entegrasyonu hakkındaki tartışmalar küresel ölçekte tartışmalara sahne olmayı sürdürüyor. Şu anda yapay zeka, kuruluşların yaklaşık dörtte üçünü güçlendiriyor ve şirketlerin yaklaşık yüzde 73'ü, 'Kurumsal Operasyonları Yeniden Keşfetmek' raporunda belirtildiği gibi, yapay zekayı diğer dijital yeniliklere göre önceliklendiriyor. REKLAM Hindistan'daki İleri Teknoloji Merkezleri, Accenture’ nin Gelişmiş Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi Yeteneği Bulut Öncelikli Yapay Zeka Uygulaması küresel lideri Gopali Contractor, "Kuruluşlar, danışmanlık, oluşturma, kodlama, otomatikleştirme ve koruma olmak üzere beş temel işlevde yapılan işi yeniden icat etmek için yapay zeka modellerinden yararlanacak. Örneğin, Üretken Yapay Zeka, çalışanlar için bir 'yardımcı pilot' görevi görecek" ifadeleri ile yapay zekanın gelişiminin bazı meslekleri yok edeceğini öne sürüyor. Ancak Kreatif, Medya ve Teknoloji Ajansı Schbang'ın kurucusu Harshil Karia ise, "Yapay zeka, insan müdahalesi olmadan hiçbir şey değildir" diye vurguluyor ve yapay zekanın bir insan olmadan kullanılamayacağının altını çiziyor. Yaratıcı bir yeteneğe sahip ileri bir teknoloji olduğunu, ancak bir yere yönlendirilmezse veya kullanılmadığı takdirde sıfır yeteneğe sahip olduğunu vurguluyor.