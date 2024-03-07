AI uygulamaları günümüzde henüz iş hayatında ciddi ölçüde bir yer edinmemiş, halen eğlence amaçlı görseller üretmek, bazı küçük dokümanları farklı dillere çevirmek, web’de arama yapma hızını düşürmek için bazı bilgiler sormak veya yapay zeka robotu ile sohbet ederek vakit geçirmek için kullanılıyor olsa da potansiyelinin büyüklüğü geniş çevreler tarafından farkına varılmış durumda.

Microsoft, OpenAI, Google, Apple, Tesla, NVIDIA gibi önde gelen dev firmalar yapay zekanın bu gelişim potanisiyeli doğrultusunda hareket ederek önemli büyük yatırımlara da imza atmaya devam ediyorlar.

Geçtiğimiz günlerde NVIDIA CEO’sunun yaptığı “Dünyadaki herkesin artık bir programcı olduğunu söyleyebiliriz, artık kodlama öğrenmeye gerek yok” açıklamarı da ciddi ölçüde gündem olmuş ve yazılımcılık eğitimlerinin boşa olabileceği görüşlerini ortaya çıkartmıştı. Biz de kodlama ve yapay zeka eğitimleri ile ilgili çeşitli görüşleri ve programları haberimizde derlemiştik.

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Bugün ise yapay zekanın gelişiminden ve AI uygulamalarından daha hızlı ve günümüzde etkilenmeye başlamış bir meslek grubunu ele alacağız. Tercümanlık.

DİL ÖĞRENMEK ÖNEMİNİ YİTİREBİLİR Mİ? AI temelli çeviri uygulamaları aslında uzun bir süredir hayatımızda. Buna ilk ve en çok kullanılan örneklerden bir tanesi olarak Google Translate’i örnek verebiliriz. Teknoloji devinin bu uygulaması uzun yıllardır kullanılsa da diller arası çevirilerde uygun kelimeleri bulamadığı zaman içeriği bozması, doğru kelimeleri seçememesi ve kimi zaman tamamen anlaşılmaz bir içerik çıkartması ile eleştirilirdi. ChatGPT, Bing Microsoft çeviri, Smartchat, Sonix.ai, Fluently gibi ortaya çıkan birçok yeni uygulama ile bu sorunları da ortadan kaldırabilecek gelişimler çeviri yaparken kullanılabilir oldu ve yapay zeka tabanlı çeviri uygulamaları başarılı işler çıkartmaya başladı.

TEMBELLİĞE İTEBİLİYOR Elbette bu tarz uygulamaların gelişimi başta öğrenciler olmak üzere bazı çalışanları da tembelliğe itebiliyor. İnternette bulunan uluslararası bir dokümanı içeriğine hiç katkıda bulunmdan işlerinde veya çalışmalarında kullanan insanlar yaratabiliyor. REKLAM Ancak şunu da unutmamak lazım ki, bundan yaklaşık 35 yıl önce internet bulunduğunda da, gelişmeleriyle hayatımızda yer edinmeye başladığı 2000’li yıllarda da internetin insanlığı tembelliğe ittiği ve bu gelişen teknolojinin işsizliklere sebep olabileceği konuşuluyordu. Tıpkı bugün olduğu gibi... Dil öğrenmenin gerekliliğinin ortadan kalkacağı yorumları çok ciddi şekilde yüksek sesle konuşulur olsa da farklı diller öğrenmenin yalnızca gereklilik olmadığı insanların öğrenmeyi internet çıktıktan sonra da bırakmadığı gerçeği ile yorumlayabiliriz. Teknolojinin olumsuz yanlarını veya avantajlarını kullanmak, kişiye kalmış bir seçenektir. MESLEK GRUBUNU ORTADAN KALDIRIR MI? İçeriği her geçen gün daha sağlam hale gelen yapay zeka tabanlı çeviri uygulamaları tercümanlık mesleğini de tehtid ediyor. Farklı bir ülkeye tatile gidildiğinde bu uygulamalar sayesinde sipariş vermek, yer yön bulmak gibi basit eylemler yapılabilirken, AI çok daha fazlasını da mümkün kılıyor. İnsanların yalnızca günlük hayatlarında değil, iş hayatlarında da dokümanlarını bir çeviri bürosuna gönderip o metnin düznelenip gelmesini beklemek yerine bu tarz çeviri uygulamalarını kullanmaya başladığını ve bu sayede hem düzgün çeviri metinleri elde ettiğini hem de zamandan kazandığını görüyoruz. Ancak söz konusu resmi metinler veya diplomatik görüşmeler olduğunda yapay zekaya güvenin henüz yeteri kadar ileri seviyede olmayacağını söylemek yanlış olmaz. Bu açıdan yeminli tercümanlık mesleğinin tamamen ortadan kalkmayacağını, ancak belirli elemelerin olabileceğini söylemek elbette mümkün.