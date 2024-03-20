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        Haberler Yaşam Neden haftada 7 gün var? Mısırlılar için hafta 10 gün, Romalılar için 8 gündü! - Haberler

        Zamanın düzeni: Günlerin sayısı neden 7 olarak belirlendi?

        Bugün günlerden 20 Mart Çarşamba ve büyük ihtimalle birçok insan hafta sonunu sabırsızlıkla bekliyor. Peki, neden cumartesiye kadar 3 gün beklemek zorundasınız, bu kuralı kim koymuş olabilir? İşte, neden bir haftada 7 gün bulunduğuna dair bilgiler!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2024 - 00:04 Güncelleme: 20.03.2024 - 00:04
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        Tüm dünya bir haftalık zaman dilimini 7 gün olarak yaşıyor. Bunun matematiksel bir hesaplama ile ilgili olduğunu düşünebilirsiniz ancak bir hafta her zaman 7 günden oluşmuyordu. İşte, bir haftanın yedi gün olarak kabul edilmesine dair detaylar...

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        HESAPLAMALAR VAR ANCAK HAFTA İÇİN GEÇERLİ DEĞİL

        Zaman hesaplamaları gezegenlerin, Ay'ın ve yıldızların hareketlerinin ölçülmesiyle oluşur. Örneğin bir gün, Dünya'nın kendi ekseni etrafında bir tam dönüşüne eşittir. Bir yıl ise, Dünya'nın Güneş etrafında 365 gün ve 6 saat süren bir dönüşüdür ancak hafta hesaplaması bu matematiksel işlemlere dayanmaz.

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        NEDEN 7 SAYISI SEÇİLDİ?

        Günümüz Irak'ında yaşayan Babilliler, astronomik açıdan yeteneklilerdi. Bu yetenekleri ve 7 sayısına duydukları saygı sayesinde günümüzde bir hafta 7 gün olarak sürüyor.

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        Bunun bir diğer sebebi ise o dönemde teleskoplar olmadığından bildikleri 7 gök cismi vardı: Güneş, Ay, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn.

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        HER ZAMAN 7 GÜN DEĞİLDİ

        O dönemde diğer uygarlıklar başka sayıları seçtiler: Haftaları 10 gün olan Mısırlılar veya 8 gün olan Romalılar buna örnek verilebilir.

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        Ayrıca Babilliler, Ay'ın döngülerini daha iyi takip etmek için bir ayı yedi haftaya böldüler.

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        NASIL YAYILDI?

        Babilliler, Yakın Doğu'da M.Ö. 6 ve 7'nci yüzyıllarda o kadar baskın bir kültürdü ki bu ve oluşturdukları diğer birçok zaman kavramı - 60 dakikalık bir saat gibi – çoğu uygarlığa yayıldı ve zaman içerisinde kabul gördü.

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        Yedi günlük bir hafta anlayışı kısa sürede Yakın Doğu'ya da yayıldı. Bununla birlikte güçlü Babilliler'in tutsağı olan Yahudiler de bu hafta anlayışını benimsedi. Bir süre sonra Pers imparatorluğu ve Yunanlılar da dâhil olmak üzere çevredeki diğer kültürler de 7 günlük hafta durumunu kabul etti.

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        Yüzyıllar sonra Büyük İskender, Yunan kültürünü Yakın Doğu'da Hindistan'a kadar yaymaya başlayınca yedi günlük hafta kavramının da bununla birlikte yayıldığı biliniyor.

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        Son olarak ise Romalılar, Büyük İskender'in etkisindeki toprakları fethetmeye başladıklarında onlar da sonunda 7 günlük haftaya geçti.

        Kaynak: Royal Museums Greenwich, Time and date, Discovery Magazine

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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