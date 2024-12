İşte İstanbul için kar tahminleri

Türkiye’nin güney ve batı kıyılarını kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışla hırpalayan, ama mevsimin en bereketli yağışlarını da getiren soğuk sistemin etkisinden çıkıyoruz.

Bu hafta ülkenin önce batısında, ardından iç ve doğu bölgelerinde hava açıyor. Güneşli bir 5 gün geçireceğiz fakat gece ayazı derin hissedilecek. Şehirler arası yollarda yarın geceden itibaren buzlanma yaşanacak ve yaklaşan yüksek basınç alanı ile rüzgarlar daha zayıf esince karışım azalıyor. Bu durum özellikle büyük şehirlerde hava kalitesini düşürürken gelecek günlerde etrafta öksüren insan sayısı artabilir. Son 7 gündür yüksek seyreden hava kalitesini bu hafta kaybediyoruz.

Kar severler ve meteoroloji meraklılarına ufak bir not olarak: İstanbul gibi kıyı merkezlere doyurucu miktarda kar yağması için hava sıcaklığının yer seviyesinde 2°C civarına düşmesi, tercihen 0°C’ye yaklaşması hatta 0’ın altına düşmesi gerekir. Fakat sadece sıcaklığın düşük olması yeterli olsaydı Ankara’da her gece kar yağıyor olurdu. Yağışın, yer seviyesinde de yeteri kadar soğuk havayla buluşması nadir gerçekleşiyor. Doğu Karadeniz’de 2 metre kar yağarken Giresun-Batum-Soçi-Karadeniz açıklarında dönüp duran bir alçak basınç, Karadeniz’in dağlarına doğru bol su buharı süpürüyordu. 1000 metre rakımdan itibaren hava sıcaklığı 0°C’nin altında kalınca bölge yoğun kar biriktirdi. Alçak basınç alanı 2-3 günlük ömrünü tamamlayınca o esintiler, yukarı seviyelere taşınan su buharı kaynağı da kesildi, sistem çalışmaz hale geldi ve meteorolojik ömrünü tamamladı.

İstanbul’un uzun süreli ve her ilçeyi beyazlatan kar yağışları alabilmesini mümkün kılan çeşitli avantajlar var. Kışın soğuk hava rotalarında yer alıyor ve Karadeniz gibi bir su buharı kaynağına sahip. Ancak İstanbul’un dezavantajları son kışlarda öne çıktı. Bugün 12-13°C olan yüzey suları ile çevrilen şehri 0°C’ye yaklaştırmak kolay değil. 20 milyon insan faaliyeti ve sanayii, her türlü enerji harcayan makine ve otomobiller kısaca ısı adası üretiyor. Yine de kutupsal kökenli soğuk sistemler uygun basınç yerleşimleri, havayı itici dinamikler oluştuğunda o kutup soğukları Türkiye kıyılarına kadar ulaşabiliyor, kar getirebiliyor. Ancak ısı adasının ılıman etkisi, her seviyede yeterince soğuk ve kararlı bir sistemi durduramıyor bunun yakın geçmişte örnekleri var, İstanbul’a son 15 yılda birkaç kez yarım metre kar yağdı.