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        Haberler Yaşam Aslında sandığımızdan çok daha eski bir kelime... Bugün yakın arkadaş anlamına gelen kanka kelimesi nereden geliyor?

        Aslında sandığımızdan çok daha eski bir kelime... Günümüzde yakın arkadaş anlamına gelen kanka kelimesi nereden geliyor?

        Bugün birçoğumuzun günlük sohbetlerinde kullandığı "kanka" kelimesi, sadece yakın arkadaşlık ilişkilerini tanımlamakla kalmıyor, aynı zamanda sosyal bağların nasıl değiştiğini ve modern dünyada arkadaşlığın nasıl algılandığını da gözler önüne seriyor. Peki, bu kelime aslında nereden geliyor ve dilimizdeki anlamını nasıl kazanmış?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2024 - 09:00 Güncelleme: 30.12.2024 - 09:00
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        Yakın arkadaşlarımızla aramızdaki bağı güçlendiren ve sıcak bir hitap şekli olan “kanka” kelimesi, günlük dilimizde oldukça sık kullanılır. Ancak bu kelimenin sandığımızdan çok daha eski bir geçmişe sahip olduğunu biliyor muydunuz? Dilimize ne zaman ve nasıl yerleştiği sorusu, hem kültürel hem de dilbilimsel olarak incelenmesi gereken ilginç bir hikâyeyi barındırıyor.

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        KANKA KELİMESİNİN KÖKENİ

        Kanka kelimesinin kökeni üzerine yapılan dilbilimsel çalışmalar, farklı yaklaşımlar sunmaktadır. Genel olarak “kan kardeşi” kelimesinin kısaltılmış bir biçimi olduğu düşünülse de, bu iddia kesin kanıtlara dayanmamaktadır. Roman dilinde “arkadaş” veya “yoldaş” anlamına gelen bir kökten türediği de tartışılan bir başka görüştür.

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        TARİHSEL BAĞLAM: KAN KARDEŞLİĞİNDEN KANKALIĞA

        Geleneksel Türk kültüründe kan kardeşliği, kan bağı olmayan bireyler arasında güçlü bir bağ kurmanın bir yöntemi olarak görülürdü. Eski dönemlerde kanın kutsallığına dayanan bu ritüel, günümüzde daha sade bir şekil alarak “kanka” hitabı ile anılmaya başlandı. Ritüellerin yerini dijital ortamda arkadaşlık simgeleri ve modern iletişim araçları aldı.

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        GENÇLİK KÜLTÜRÜ VE KANKALIK

        “Kanka” kelimesinin yaygınlaşması, özellikle gençler arasında sosyal bir fenomen haline gelmiştir. Yapılan araştırmalarda, lise ve üniversite öğrencilerinin bu kelimeyi kullanırken kendilerine özgü bir jargon oluşturdukları görülmektedir. Bu, gençlerin aidiyet hislerini pekiştiren bir iletişim biçimi olarak değerlendirilmektedir.

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        POPÜLER KÜLTÜRDE KANKA

        1990’lı yıllarda televizyon dizileri ve popüler müzik sayesinde “kanka” kelimesi daha da geniş bir kitleye ulaştı. Örneğin, “Bir Demet Tiyatro” ve “Avrupa Yakası” gibi dizilerde bu kelime sıkça kullanılarak gündelik dile yerleşmesine katkıda bulundu. Ayrıca, popüler şarkılarda geçen ifadeler de bu kelimenin yaygınlaşmasını hızlandırdı.

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        SOSYAL MEDYA VE KANKA KÜLTÜRÜ

        Günümüzde sosyal medya, kankalık ilişkilerinin hem ifade biçimini hem de anlamını değiştirdi. Artık bireyler, dijital platformlar aracılığıyla arkadaşlıklarını göstermekte ve kanka hitabını çevrim içi dünyada da yaygın bir şekilde kullanmaktadır.

        Kaynak: Öğrenci Folklorunda Kanka, Dergipark, Gönül Reyhanoğlu

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