Eski belediye başkanı ve oğlu restoranda öldürülmüştü! 19 yıl sonra flaş gelişme! Eski Kilis Belediye Başkanı 71 yaşındaki Ekrem Çetin ve 27 yaşındaki oğlu Cahit Çetin, bir restoranda yemek yerken tabanca ile öldürdü. Olayın faili olarak aranan Lütfü Arslan, 19 yıl sonra Gaziantep'te yakalandı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 30.12.2024 - 08:01 Güncelleme: 30.12.2024 - 08:02 facebook

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