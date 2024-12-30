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        Haberler Gündem 3. Sayfa 3 ay önce evlenmişti! Boşanma aşamasında 20'den fazla bıçak darbesi! | Son dakika haberleri

        3 ay önce evlenmişti! Boşanma aşamasında 20'den fazla bıçak darbesi!

        Sakarya'da, boşanma aşamasındaki eşi 33 yaşındaki S.K. tarafından bıçaklanan 26 yaşındaki E.K. isimli kadın ağır yaralandı. Gözaltına alınan şüpheli koca tutuklanırken genç kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 08:28 Güncelleme: 30.12.2024 - 08:59
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        3 ay önce evlenmişti! Boşanma aşamasında 20'den fazla bıçak darbesi!
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        Sakarya'nın Hendek ilçesinde iddiaya göre, Yeni Mahallesi'nde yaşayan S.K. (33) ile 3 ay önce evlendiği ve boşanma aşamasında olduğu eşi E.K. (26) arasında tartışma çıktı.

        20'DEN FAZLA BIÇAK DARBESİ

        AA'daki habere göre tartışmanın büyümesi üzerine S.K, karısını 20'den fazla bıçak darbesiyle yaraladı.

        KADININ DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        KAÇAN ZANLI YAKALANIP TUTUKLANDI

        Polis, olay yerinden kaçan zanlıyı yapılan çalışmayla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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        #sakarya
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