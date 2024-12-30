3 ay önce evlenmişti! Boşanma aşamasında 20'den fazla bıçak darbesi!

Sakarya'nın Hendek ilçesinde iddiaya göre, Yeni Mahallesi'nde yaşayan S.K. (33) ile 3 ay önce evlendiği ve boşanma aşamasında olduğu eşi E.K. (26) arasında tartışma çıktı.

20'DEN FAZLA BIÇAK DARBESİ AA'daki habere göre tartışmanın büyümesi üzerine S.K, karısını 20'den fazla bıçak darbesiyle yaraladı.