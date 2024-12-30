3 ay önce evlenmişti! Boşanma aşamasında 20'den fazla bıçak darbesi!
Sakarya'da, boşanma aşamasındaki eşi 33 yaşındaki S.K. tarafından bıçaklanan 26 yaşındaki E.K. isimli kadın ağır yaralandı. Gözaltına alınan şüpheli koca tutuklanırken genç kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi
Sakarya'nın Hendek ilçesinde iddiaya göre, Yeni Mahallesi'nde yaşayan S.K. (33) ile 3 ay önce evlendiği ve boşanma aşamasında olduğu eşi E.K. (26) arasında tartışma çıktı.
20'DEN FAZLA BIÇAK DARBESİ
AA'daki habere göre tartışmanın büyümesi üzerine S.K, karısını 20'den fazla bıçak darbesiyle yaraladı.
KADININ DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
KAÇAN ZANLI YAKALANIP TUTUKLANDI
Polis, olay yerinden kaçan zanlıyı yapılan çalışmayla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.