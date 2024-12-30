2024'ün en çok kazanan futbolcuları: Suudi Arabistan damgası

Adidas, Apple TV ve Konami gibi markalarla yaptığı ortaklıklar sayesinde 75 milyon dolar kazanan Messi, saha dışı gelirde lider konumda bulunuyor.

Instagram'da 500 milyonu aşkın takipçisi ve kendi prodüksiyon şirketi bulunan 37 yaşındaki Messi, forma giydiği ABD ekibi Inter Miami'den ise yıllık 60 milyon dolar maaş aldı.