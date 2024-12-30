Fenerbahçe'den dev transfer operasyonu!
Süper Lig'de ilk yarıyı lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kapatan Fenerbahçe, kadrosuna takviye yapmak için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde yıldız isimleri renklerine bağlamayı hedefliyor. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki futbolcular...
Fenerbahçe, devre arası transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapmayı hedefliyor.
Hem kadroya katılacak yeni isimler hem de ayrılması planlanan oyuncular için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, farklı ülkelerde transfer operasyonlarına başladı.
Sarı-lacivertlilerin bu süreçte gündeminde, daha önce ezeli rakibi Galatasaray'ın da ilgilendiği bir yıldız futbolcu bulunuyor.
ÖNCELİKLİ HEDEF CHILWELL
HT Spor muhabiri Esra Köse'nin haberine göre; Chelsea ile yollarını ayırması beklenen Ben Chilwell, sarı-lacivertlilerin öncelikli hedefi...
Londa ekibi, İngiliz sol beki bonservisiyle göndermek istiyor ancak henüz net bir teklif alabilmiş değil.
REGUILON DA LİSTEDE
Chilwell'in yanı sıra Tottenham'da gözden çıkarılan Sergio Reguilon da sarı-lacivertli ekibin transfer listesinde yer alıyor.
BİR DİĞER HEDEF PHILOGENE
Bir diğer hedef ise Avun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de parlayan Jaden Philogene...
Sezon başında Aston Villa'ya transfer olan ancak yeni takımında yeterince forma şansı bulamayan 22 yaşındaki kanat oyuncusu için kiralama girişimleri sürüyor.
Fenerbahçe'nin bir diğer transfer operasyonu, İtalya Serie A'da gerçekleşiyor. Roma, devre arasında maaşı bütçesini düşürmek için birçok oyuncusuyla yollarını ayırmayı planlıyor.
Bu süreçte sarı-lacivertliler 2 önemli isimle ilgileniyor.Bu süreçte sarı-lacivertliler 2 önemli isimle ilgileniyor.
İTALYA'DA İLK HEDEF HERMOSO
Birinci hedef, sezon başında Galatasaray'ın çok istediği ancak Roma'ya transfer olan Mario Hermoso. Sol ayaklı savunmacı, Roma'da beklentileri karşılayamadığı için gözden çıkarıldı.
Fenerbahçe, Hermoso'yu satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşünüyor.
ZALEWSKI HAMLESİ
İkinci hedef ise Polonyalı sol bek Nicola Zalewski. Sezon başında Galatasaray'ın transfer gündeminde olan ancak Roma'da kalmayı tercih eden Zalewski'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Roma, bu durumdan gelir elde etmek adına genç oyuncuyu devre arasında elden çıkarmayı planlıyor.
F.BAHÇE'DE 3 AYRILIK
Öte yandan yaz transfer döneminde takım bulamayan Serdar Aziz ve Burak Kapacak, devre arası transfer döneminde bonservisiyle gönderilmek isteniyor.
Ayrıca sezon başında transfer edilen Levent Mercan, forma rekabetinde beklediği şansı bulamadı.
Yönetim, genç futbolcuyu düzenli forma giymesi adına kiralamayı düşünüyor.
Diğer yandan sarı-lacivertliler, bu hamlelerle devre arasında kadrosunu güçlendirerek şampiyonluk yolunda daha da iddialı bir hale gelmek istiyor.