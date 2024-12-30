Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Yağmur'un hayatını kaybettiği servis faciasında okul müdürü açığa alındı | Son dakika haberleri

        Yağmur'un hayatını kaybettiği servis faciasında okul müdürü açığa alındı

        İzmir'de geçtiğimiz hafta lise öğrencisi 15 yaşındaki Yağmur Özçelebi'nin hayatını kaybettiği servis kazasına ilişkin okul müdürü açığa alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 10:35 Güncelleme: 30.12.2024 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Servis faciasında okul müdürü açığa alındı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir'in Buca ilçesinde, servis midibüsünün park halindeki tankere çarpması sonucu 1 öğrencinin yaşamını yitirdiği kaza sonrası okulun müdürü açığa alındı.

        AA'da yer alan habere göre İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 26 Aralık'ta bir öğrencinin öldüğü, bir öğrencinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin idari soruşturma başlattı.

        Soruşturma kapsamında Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi okul müdürünün açığa alındığı öğrenildi.

        NE OLMUŞTU?

        Öğrencileri taşıyan servis midibüsü, 26 Aralık'ta Adatepe Mahallesi Doğuş Caddesi'nde park halindeki akaryakıt TIR'ına çarpmış, kazada 15 yaşındaki Yağmur Özçelebi hayatını kaybetmiş, yaralanan 1 öğrenci ise ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

        Okul servis sürücüsü V.D. tutuklanmış, TIR sürücüsü M.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2.1 milyar TL'lik bungalov sarmalı!
        2.1 milyar TL'lik bungalov sarmalı!
        Eski belediye başkanı ve oğlu restoranda öldürülmüştü! 19 yıl sonra flaş gelişme!
        Eski belediye başkanı ve oğlu restoranda öldürülmüştü! 19 yıl sonra flaş gelişme!
        Gözler maaş zamlarında
        Gözler maaş zamlarında
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'ün en çok kazanan futbolcuları!
        2024'ün en çok kazanan futbolcuları!
        3 ay önce evlenmişti! Boşanma aşamasında 20'den fazla bıçak darbesi!
        3 ay önce evlenmişti! Boşanma aşamasında 20'den fazla bıçak darbesi!
        “Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız”
        “Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız”
        Yağmur ve kar uyarısı! Bu iller dikkat
        Yağmur ve kar uyarısı! Bu iller dikkat
        Metrobüste tekme ve yumruklu kavga!
        Metrobüste tekme ve yumruklu kavga!
        Otomotiv sanayisinden Avrupa uyarısı
        Otomotiv sanayisinden Avrupa uyarısı
        Kanka kelimesi nereden geliyor?
        Kanka kelimesi nereden geliyor?
        Trump'ın geri istediği kanal nasıl ABD kontrolüne geçmişti?
        Trump'ın geri istediği kanal nasıl ABD kontrolüne geçmişti?
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        Yerli kargo İHA ilk kez envantere girdi
        Yerli kargo İHA ilk kez envantere girdi
        Eski ABD Başkanı 100 yaşında öldü
        Eski ABD Başkanı 100 yaşında öldü
        Güney Kore'de Yoon için tutuklama talebi
        Güney Kore'de Yoon için tutuklama talebi
        "Dağda yaşıyorum"
        "Dağda yaşıyorum"
        G.Saray'da Ziyech'e sürpriz talip!
        G.Saray'da Ziyech'e sürpriz talip!
        Ya Voldemort haklıysa?
        Ya Voldemort haklıysa?
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi