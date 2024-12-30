Bakan Şimşek'ten akaryakıt ve tütünde ÖTV açıklaması

Pazar günü Şanlıurfa'da düzenlenen GAP Eylem Planı toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek akaryakıt ve tütün ürünlerinin ÖTV'sine ilişkin "Bu iki konuda da enflasyon hedeflerini tehlikeye atmayacak bir yaklaşım içerisinde olacağız" dedi.

BloombergHT'nin haberine göre yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar konusunda 'maksimum hassasiyeti gösterdiklerini' dile getiren Şimşek, 2024’te doğal gaz ve elektrik fiyat artışlarının Merkez Bankası hedefiyle paralel gittiğini anımsattı. Bakan Şimşek, "2025’te de benzer yaklaşım içinde olacağız. Burada önemli olan birkaç faktör var, yani elektrik ve doğal gazı bir kenara bırakacak olursak, akaryakıt ÖTV’si ve tütün ürünlerinin ÖTV’si, bu iki konuda da enflasyon hedefini tehlikeye atmayacak bir yaklaşım içerisinde olacağız. Zaten yurt içi ÜFE kadar, daha doğrusu son 6 aylık yurt içi ÜFE oranında normal şartlar altında ÖTV’de bir artış söz konusu olacakken, ki bu oran oldukça düşük, yani yılsonu enflasyonu açıklanmadığı için tam bir rakam vermem doğru olmaz, ama göreceksiniz ki 2025 enflasyonunu tehlikeye atmayacak şekilde olacak" diye konuştu.