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        Haberler Dünya Güney Kore'deki uçak kazasının ardından sıkı havacılık güvenliği denetimleri uygulanacak | Dış Haberler

        Güney Kore'deki uçak kazasının ardından sıkı havacılık güvenliği denetimleri uygulanacak

        Güney Kore'de 181 kişinin bulunduğu yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada 179 kişi hayatını kaybetmişti. Yaşanan ölümcül kazanın ardından hükümet harekete geçti ve havayolu şirketi operasyonlarının sıkı güvenlik denetimlerinden geçirilmesi talimatı verdi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 30.12.2024 - 10:58 Güncelleme: 30.12.2024 - 10:58
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        Güney Kore'deki uçak kazasının ardından sıkı denetim talimatı!
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        Güney Kore'de hükümet, ülkede 179 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasının ardından havayolu şirketi operasyonlarının sıkı güvenlik denetimlerinden geçirilmesi talimatı verdi.

        Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı Havacılık Politikası Şefi Joo Jong-wan, düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

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        Joo, Muan şehrinde dün meydana gelen kazaya neden olan iniş takımlarındaki arızanın, havayolu şirketine ait bir başka uçakta daha görülmesinin ardından Jeju Air hava yolu şirket hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

        "İniş takımı olaylarına karşılık sıkı havacılık güvenliği denetimleri uygulamayı planlıyoruz." diyen Joo, uçak kazasının ardından yerli havayolları tarafından işletilen tüm Boeing 737-800 tipi uçakların söz konusu denetimlere tabi tutulacağını kaydetti.

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        "KUŞ SÜRÜSÜ" İDDİASI

        Kazaya neyin sebep olduğu ise halen araştırılıyor. Kazanın ardından açıklama yapan yetkililer, kuş sürüsünün kazaya sebep olabileceğini bildirmişti.

        GÜNEY KORE'DEKİ UÇAK KAZASI

        Güney Kore'nin Muan şehrinde yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada 179 kişi hayatını kaybetmişti.

        Yetkililer, kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığı belirterek, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın, ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığını bildirmişti.

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        #güney kore
        #uçak kazası
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