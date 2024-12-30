Almanya, enerji krizine çözüm arayışında yenilenebilir enerji yatırımlarını artırarak önemli adımlar atıyor. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı gibi jeopolitik gerilimlerin ardından enerji güvenliğini sağlamak için yeni politikalar geliştiren ülke, bu dönüşümü her geçen gün daha da hızlandırıyor.

'Yenilenebilir Avrupa'nın yeni bölüm konuğu Almanya ve Almanya İstanbul Başkonsolosu Regine Grienberger oldu.

Grienberger Almanya'nın yeşil enerji politikaları hakkında konuşurken, Almanya’nın Yenilenebilir Enerji Kaynakları Yasası (EEG) kapsamında elektriğin en az yüzde 80’ini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamasının planlandığını ve bu hedefin şimdiden başarıyla ilerlediğini belirterek "Şu ana kadar alınan önlemler gerçekten işe yarıyor çünkü geçen yılın sonunda Almanya'da elektriğin neredeyse yüzde 60'ı yenilenebilir enerjilerden geliyordu. Bu da özellikle güneş ve rüzgar enerjisinin dinamik bir şekilde yayılacağı anlamına geliyor" dedi.

REKLAM Enerji projeleri ve planlamaları noktasında ödevlerine geçen yıldan çalıştıklarını belirten Grienberger "Güneş enerjisi için fotovoltaik sistemler gerçekten büyük ilgi görüyor. Türkiye'de de durum aynı ama Almanya'da şu anda gerçekten büyük ilgi var" ifadelerini kullandı YEREL TOPLULUKLAR DA ENERJİ PROJELERİNE KATILIYOR Peki Almanya yerel toplulukların ve paydaşların yenilenebilir enerji projelerine katılımını ve desteğini nasıl sağlıyor? "Sürdürülebilir bir enerji politikasının nihayetinde son kullanıcılara da uygulanması gerekiyor" diyen Grienberger "Son kullanıcıların bir kısmı da tabii ki özel haneler. Bir diğer önemli kısım ise belediyeler. Bu noktada iki yönetmelikten daha bahsetmek istiyorum. Bir tanesi Isı Planlama Yasası. Bu yasa, bu yıl yürürlüğe girdi. Tüm yerel belediye yetkililerinden, belediyelerden, özellikle de tüm şehirlerden yerel bir ısı planlaması oluşturmalarını isteniyor. Yani ısı tüketicilerini ve enerji sağlayıcılarını inceliyorlar. Almanya'daki şehir ve belediyelerin tamamı en geç 2028 yılına kadar bu planlamaya sahip olmak zorunda. Yetkililerden, enerji tedarikçilerine ve baca temizleyicilerine birçok kişiye kadar toplayabilecekleri tüm verileri kullanmak zorundalar, çünkü bu kişiler özel evlerdeki ısınma hakkında da çok fazla bilgiye sahip. Eyaletler yani Bundesländer merkezi değil, dolayısıyla bu bölgesel yapımız bunun gerçekleştiğinden emin olmalı ve daha sonra ev sahiplerine maliyet dostu, uygun maliyetli ve aynı zamanda iklim dostu bir çözüme karar verebilmeleri için bilgi sağlamalıdır" diye ekledi.

REKLAM HİDROJEN, YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİNİN NERESİNDE? Temiz enerji yolunda büyük önem taşıyan hidrojen noktasında da Almanya, projelere büyük önem veriyor. 19 milyar euroluk bir hidrojen ağının inşasına yönelik planları açıklayan Grienberger, "Hidrojen, Alman endüstrisini yenilenebilir tabanlı bir endüstriye dönüştürmek için gereken ana unsurlardan biri. Amacımız, 2045 yılına kadar sanayinin iklim açısından da nötr olmasını sağlamak. Bunu yapmanın tek yolu da hidrojen kullanmak" diyerek, yenilenebilir enerji projelerine verdikleri önemi vurguladı.

Grienberger ayrıca Türkiye ile yeşil hidrojen konusunda işbirliğine ilişkin bir mutabakat zaptının da mevcut olduğu ifade etti. Almanya yakın zamanda kritik hammaddelerin çıkarılması, işlenmesi ve geri dönüştürülmesi yoluyla güvence altına alınmasını amaçlayan projeleri desteklemek için 1 milyar euroluk bir hammadde fonu başlattı. Bu, ülkenin enerji dönüşümü ve teknolojik gelişimi için gerekli olan kritik mineraller için tedarik zincirlerinin güçlendirilmesine nasıl katkıda bulunacak?

AVRUPA'NIN ÇİN'E BAĞIMLILIĞI AZALACAK MI? Almanya, enerji dönüşümünde tedarik zincirlerini çeşitlendirmek ve bu noktada Çin'e olan bağımlılığını azaltmak için de stratejiler geliştiriyor. Çin stratejilerinin çok bütüncül bir bakış açısına sahip olduğunu belirten Grienberger "Almanya olarak Avrupa'nın en büyük pazar ekonomisi olmamıza rağmen Çin'e kıyasla küçük olduğumuzu görüyoruz. Kendi kabiliyetlerimizden de yararlanmak için bu Avrupa ortak yaklaşımına ihtiyacımız var" dedi.

REKLAM Grienberger "Metal, batarya teknolojileri, fotovoltaik paneller ve farmasötik maddeler gibi birçok alanda bağımlılıkları azaltmamız gerektiği açık" derken ekliyor: "Bağımlılığın azaltılması korumacılık anlamına gelmiyor. Bu aynı zamanda Avrupa'daki şirketlerin rekabet gücünü arttırmak istediğimiz anlamına da geliyor." "TÜRKİYE'Yİ SADECE İKİLİ ORTAK OLAAK DEĞİL, BÖLGESEL VE KÜRESEL BİR ORTAK OLARAK DA GÖRÜYORUZ" Peki ya iki ülke arasındaki işbirlikleri? Zira Almanya ve Türkiye arasında uzun yıllara dayanan derin bir ilişki var ve bu ilişki Almanya'da yaşayan yaklaşık 3 milyon Türk ile güçlü kültürel bağlarla da zenginleşiyor. Bununla birlikte her iki ülke de sürdürülebilir enerjiye öncelik verdikçe, yenilenebilir enerji projelerindeki işbirlikleri de daha önemli hale geldi. Peki Almanya yenilenebilir enerji ve yeşil dönüşüm alanında Türkiye ile nasıl işbirliği yapıyor?

Grienberger bu soruya "Türkiye'yi sadece ikili bir ortak olarak değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel bir ortak olarak görüyoruz" diyerek başlıyor. "Türk-Alman Enerji Forumu, enerji politikası diyaloğu için merkezi bir platform görevi görüyor” dedi. Ayrıca iki ülke arasında yeşil hidrojen üretimi ve yenilenebilir enerji projeleri gibi alanlarda işbirliği potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu ifade etti.