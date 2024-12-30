"İnsan, AI karşısında çocuk kadar savunmasız olacak"

Nobel ödüllü bilim insanı Geoffrey Hinton, güçlü yapay zeka sistemleriyle karşılaştırıldığında insanların üç yaşında bir çocuk kadar savunmasız olacağını belirtti.

BBC Radio 4’ün Today programında yapılan konuşmasında, Hinton, teknolojinin insanlık için felaketle sonuçlanma ihtimalini yüzde 10 olarak değerlendirdiğini hatırlatarak, bu oranı şimdi yüzde 10-20 olarak revize ettiğini söyledi.

Hinton, yapay zeka sistemlerinin insanlık için yeni tehditler getireceğini vurgularken, bu sistemlerin güçlü ve hızlı bir şekilde geliştiğini belirtti. Hinton, yapay zeka sistemlerinin insanların güvenlik ve gizlilik konularında savunmasız hale getireceğini ifade etti. Özellikle, yapay zeka sistemlerinin kişisel verileri ele geçirme ve manipüle etme yeteneğini vurguladı.

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Yapay zekanın "babası" olarak kabul edilen bilgisayar bilimci Geoffrey Hinton, teknolojinin insanlık için felaketle sonuçlanma ihtimalini yüzde 10 olarak değerlendirdiğini hatırladı. Ancak, bu oranı şimdi yüzde 10-20 olarak revize ettiğini belirtti. Hinton, yapay zeka sistemlerinin daha fazla geliştiğinde bu oranın daha da artacağını öngörüyor.

İNSANLIK İÇİN YENİ DÖNEM

Hinton'un uyarısı, yapay zeka teknolojisinin güvenlik ve etik açısından dikkatli bir şekilde kullanılmasının gerekliliğini vurguluyor. Bilim insanı, yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesi ve kullanılması sırasında güvenlik önlemleri alınması gerektiğini belirtti.