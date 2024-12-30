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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka "İnsan, AI karşısında çocuk kadar savunmasız olacak" - Teknoloji Haberleri

        "İnsan, AI karşısında çocuk kadar savunmasız olacak"

        Yapay zeka alanında yaptığı çalışmalarla tanınan, derin öğrenme ve sinir ağları konusundaki çalışmalarıyla Nobel ödülü kazanan bilim insanı Geoffrey Hinton, yapay zeka sistemlerinin insanlık için savunmasız hale getireceğini vurguladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2024 - 13:55 Güncelleme: 30.12.2024 - 13:56
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        "İnsan, AI karşısında çocuk kadar savunmasız olacak"
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        Nobel ödüllü bilim insanı Geoffrey Hinton, güçlü yapay zeka sistemleriyle karşılaştırıldığında insanların üç yaşında bir çocuk kadar savunmasız olacağını belirtti.

        BBC Radio 4’ün Today programında yapılan konuşmasında, Hinton, teknolojinin insanlık için felaketle sonuçlanma ihtimalini yüzde 10 olarak değerlendirdiğini hatırlatarak, bu oranı şimdi yüzde 10-20 olarak revize ettiğini söyledi.

        TEHDİTLER VE FIRSATLAR

        Hinton, yapay zeka sistemlerinin insanlık için yeni tehditler getireceğini vurgularken, bu sistemlerin güçlü ve hızlı bir şekilde geliştiğini belirtti. Hinton, yapay zeka sistemlerinin insanların güvenlik ve gizlilik konularında savunmasız hale getireceğini ifade etti. Özellikle, yapay zeka sistemlerinin kişisel verileri ele geçirme ve manipüle etme yeteneğini vurguladı.

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        Yapay zekanın "babası" olarak kabul edilen bilgisayar bilimci Geoffrey Hinton, teknolojinin insanlık için felaketle sonuçlanma ihtimalini yüzde 10 olarak değerlendirdiğini hatırladı. Ancak, bu oranı şimdi yüzde 10-20 olarak revize ettiğini belirtti. Hinton, yapay zeka sistemlerinin daha fazla geliştiğinde bu oranın daha da artacağını öngörüyor.

        İNSANLIK İÇİN YENİ DÖNEM

        Hinton'un uyarısı, yapay zeka teknolojisinin güvenlik ve etik açısından dikkatli bir şekilde kullanılmasının gerekliliğini vurguluyor. Bilim insanı, yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesi ve kullanılması sırasında güvenlik önlemleri alınması gerektiğini belirtti.

        Geoffrey Hinton'un yapay zeka sistemlerinin insanlık için savunmasız hale getireceğini belirtmesi, teknolojinin güvenlik ve etik açısından dikkatli bir şekilde kullanılmasının gerekliliğini vurguluyor. Hinton'un uyarısı, yapay zeka teknolojisinin geliştirilmesi ve kullanılması sırasında güvenlik önlemleri alınması gerektiğini hatırlatıyor.

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