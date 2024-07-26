Yenilenebilir Avrupa: Danimarka yeşil enerjide nasıl önde gelen ülkelerden biri oldu?

Yenilenebilir enerji konusunda öncesinde belki de kısıtlı adımlar atan Avrupa, özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında hızla harekete geçmeye çalıştı. Kimisi bunu kısmen başardı kimisinin ise daha çok yolu var… Ancak Danimarka bu dönüşümü savaştan da önce gerçekleştirmeye başlamış, savaş sonrası ise artırmış bir ülke. Yani Avrupalı ülkelere kıyasla tehlikeyi daha önce görmüş ve dönüşümü hızlandırmış bir ülke…

İşte tam da bu nedenle yenilenebilir enerji serisinin ilk konuğumuz Danimarka oldu. Danimarka İstanbul Başkonsolosu Thierry Hoppe, ülkesinin yeşil dönüşüm hedeflerini ve enerji bağımsızlığına yönelik adımlarını detaylandırdı.

REKLAM “HEDEFLERİMİZ, KÜRESEL HEDEFLERE DE OLUMLU KATKI SAĞLAYACAK” Hoppe yaptığı açıklamada "Danimarka'nın 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını yüzde 70 oranında azaltma ve 2045 yılına kadar karbon nötr olma hedeflerine yasal olarak bağlı olduğunu" belirtti. 2050 yılına kadar ise karbon negatif olmayı amaçladıklarını ifade eden Hoppe, bu hedeflerin küresel hedeflere olumlu katkı sağlayacağını da vurguladı. Danimarka, açık deniz rüzgar enerjisi projeleri ile dünya liderliğini sürdürüyor ve sürdürmeyi planlıyor. Şu anda kurulu kapasite 2.7GW iken, yeni kamu ihaleleri ile bu kapasitenin en az 6GW ve potansiyel olarak 10GW'a çıkarılması hedefleniyor. Başkonsolos bu projelerin Danimarka'nın enerji ihtiyacının çok ötesine geçeceğini belirterek “Bu Danimarka'nın ihtiyacının çok ötesinde. Normalde 1 gigawatt elektriğin 1 milyon haneyi geçindirmeye yeteceği söylenir. Danimarka bugün 6 milyon nüfusuyla oldukça küçük bir ülke, dolayısıyla bu ihtiyacımızın çok ötesinde. Bu, fazla enerjiyi komşu ülkelere ihraç etmemize olanak sağlayacaktır” dedi ve bu sayede komşu ülkelere de destek sağlayabileceklerini ifade etti.

“BU BİR EKONOMİK GÜVENLİK MESELESİYDİ” Peki ya savaş? Kuşkusuz Rusya-Ukrayna savaşı, Danimarka'nın daha önce de var olan enerji güvenliği ve bağımsızlık stratejilerini daha da hızlandırdı. Danimarka, ithal Rus gazına bağımlılığı azaltmak ve enerji bağımsızlığını artırmak için daha iddialı projeler hayata geçirdiklerini ifade ediyor. Özellikle açık deniz rüzgar enerjisi projeleri, hem Danimarka hem de Avrupa'nın enerji güvenliğine katkıda bulunmayı amaçlıyor. REKLAM Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hoppe “Bu bir ekonomik güvenlik meselesiydi” diyor ve ekliyor “Danimarka'yı ithal Rus gazına olan her türlü bağımlılıktan kurtarmak Danimarka hükümetinin açık bir duruşudur. Bu da belirli sayıda projenin daha da iddialı bir şekilde hayata geçirilmesine yol açtı. Ve tüm bunlar Danimarka'nın enerjide bağımsızlığını artırmak ve aynı zamanda Avrupa'nın enerjide bağımsızlığına katkıda bulunmak amacıyla yapıldı. Bir dizi bileşen var. İki amaca birden hizmet ettiğini söylebirilim. Arka bahçemizdeki savaş bir şekilde bu konuya odaklanmamızı sağladı ama aynı zamanda yeşil dönüşümü gerçekleştirmeye yönelik çabaları artırmak için de iyi bir fırsat oldu.”

YENİL DÖNÜŞÜM PROJELERİNE HALK DESTEĞİ DE VAR Danimarka’da hükümetler yeşil dönüşüm konusunda adımlar atıyor ama peki ya halk? Halk bu konuda ne kadar gönüllü? Hoppe’un açıklamasına göre Danimarka aynı zamanda yerel toplulukların ve paydaşların yenilenebilir enerji projelerine katılımını sağlamak için de çeşitli stratejiler de geliştiriyor. Hoppe, yerel iklim konseyleri aracılığıyla halkın sürece dahil edildiğini ve demokratik bir süreç izlendiğini belirtirken; bu projeler, erken katılım ve şeffaflık sayesinde halk desteğini artırmayı da hedefliyor.

Danimarka aynı zamanda Küresel Sürdürülebilirlik Endeksi'nde ilk 10’da yer alan 3 şehri ile dikkat çeken ülkelerden. Hoppe şehirlerin; ulaşım, atık yönetimi ve enerji verimliliği konularında halkın beklentilerini karşılayarak bu başarıyı elde ettiğini belirtti ve bu başarının aslında Danimarka'nın sürdürülebilir şehirler yaratma konusundaki kararlılığını da yansıttığını ifade etti. “ENERJİ ADALARI DANİMARKA’NIN DA SINIRLARININ ÖTESİNDE İLGİ UYANDIRAN BİR KONU” Danimarka'nın gelecek projelerinden birisi ise enerji adaları projesi. Enerji adaları projesi, açık denizlerde enerji toplama ve dağıtma kapasitelerini artırmayı hedefliyor. Bu projeler, yenilenebilir enerjinin daha etkin kullanılmasını ve enerji ihtiyacının karşılanmasını sağlıyor. Hoppe bu projeye yönelik “Bir sonraki adım Enerji Adaları olabilir. Bu, Danimarka sınırlarının ötesinde de ilgi uyandıran bir konu. Kuzey Denizi'nde, belki Baltık Denizi'nde ama kıyıdan şeridinden daha da uzakta açık deniz yeteneklerini gerçekten değerlendirmek için enerji toplama noktaları olarak çalışan enerji adaları kurmak. Sadece onu kullanmak ve toplamak değil, aynı zamanda herhangi bir zamanda ihtiyaç duyulan yere dağıtılmasına da izin vermek... Bunun gerçekten katkıda bulunabileceğimiz bir şey olduğunu düşünüyorum” diye anlatıyor.

“TÜRKİYE İLE DİYALOG ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA DA DEVAM EDECEK” Danimarka’nın enerji konusunda Türkiye ile işbirliği noktasında da Hoppe önemli açıklamalarda bulunuyor. Hoppe, Türkiye ile enerji işbirliği konusuna değinerek bölgesel ısıtma ve enerji modellemesi konularının altını çiziyor. Hoppe bu noktada da Türk iş insanlarının yenilikçi teknolojilere olan ilgisinin işbirliği için büyük bir fırsat olduğunu vurgulayarak “Türk şirketleri ve Türk iş insanları iyiler ve bunu anlıyorlar. Bunun son derece faydalı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla özellikle özel sektörün Türkiye'de öncülük edeceğine inancım tam. Ve bence bu bile başlı başına Danimarka -Türkiye işbirliğini garanti ediyor. Çünkü biz 50 hatta neredeyse 60 yıldır bu işle uğraşıyoruz ve Danimarka'da geliştirilen ve Türkiye'ye inanılmaz derecede uygun olan pek çok teknoloji ve bilgi birikimimiz var” diyor.