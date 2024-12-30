Arda Güler'in dedesi Mehmet Ali Güler: Real Madrid bu çocuğu bırakmaz!

"RONALDO'YU, MESSI'Yİ GEÇMEK İSTİYOR"

Güler, torununun hayalleriyle ilgili aralarında geçen konuşmalardan bahsederek, "Arda'nın tek hayali... Bence oraya geldi zaten de. 'Ben yıldız olacağım, bir numara olacağım.' diyor. Ben, 'Oğlum zaten sen bir numarasın. Seni Türkiye de tanıyor, dünya da tanıyor, herkes tanıyor. Tanımayan kimse yok.' diyorum. O hala 'Ben bir numara olacağım.' diyor. Herhalde Ronaldo'yu, Messi'yi falan geçmek istiyor. Bence geçecek de. Bu yaşta bir çocuk buralara geliyorsa, herhalde daha ün yapacak gibi geliyor bana." değerlendirmesinde bulundu.