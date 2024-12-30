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        Haberler Gündem 3. Sayfa 2. kez kafesli parti! 23 gözaltı! 2 organizatör tutuklandı! | Son dakika haberleri

        2. kez kafesli parti! 23 gözaltı! 2 organizatör tutuklandı!

        İstanbul'da, internette cinsel içerikli videolar paylaşıp, Kadıköy'de bir adreste yılbaşı öncesi sapkın parti düzenleme hazırlığı yapan şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında 2 organizatörün de bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Partiyi organize eden L.S. ve T.T. isimli 2 şüpheli tutuklandı. Öte yandan İstanbul Beyoğlu'nda ekim ayında düzenlenen sıra dışı partiye polis baskın gerçekleştirmiş; gözaltına alınan 32 kişi emniyette götürülmüş, partiyi organize eden 9 kişi adliyeye sevk edilmiş ve 8 kişi tutuklanmıştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 14:04 Güncelleme: 30.12.2024 - 14:07
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        2. kez kafesli parti! 23 gözaltı! 2 organizatör tutuklandı!
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir internet sitesi üzerinden cinsel içerikli videolar paylaşıldığını tespit etti.

        VİDEOLARI YAYINLAYANLAR BELİRLENDİ

        DHA'daki habere göre ekipler yaptıkları çalışmalarda söz konusu videoların 4 suç kaydı bulunan T.T. ile 2 suç kaydı olan L.S. isimli kişiler tarafından yayınlandığını belirledi. Polis ekipleri şüphelilerin Kadıköy'de bir kafede yılbaşı öncesi sapkın parti düzenleme hazırlığında olduğunu da tespit etti.

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        25 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Polis ekipleri, internet üzerinden bilet satışı yaptığını belirledi. Polis, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Partinin düzenleneceği adreste yapılan aramalarda 2 adet kırbaç, 1 bel korsesi, 1 sırt korsesi, 2 kapalı eldiven, 2 tasma zincir, 2 bel kemeri, 5 bağlama halatı, 1 BDSM tahtası olarak tabir edilen boyunduruk, 2 bağlama zinciri, 1 oyun çarkı, 4 adet maske, 2 vücut aksesuarı, 1 adet tasma ele geçirildi. Operasyonda 2 organizatörün de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

        2 KİŞİ TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden müşteri olarak değerlendirilen 23 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Partiyi organize eden L.S. ve T.T. isimli 2 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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        EKİM AYINDA BEYOĞLU'NDA OLMUŞTU

        İstanbul Beyoğlu'nda ekim ayında düzenlenen sıra dışı partiye polis baskın gerçekleştirmiş; baskın sırasında kafesin içerisinde köle gibi görülen kadına, etkinliğe katılan diğer kişilerin kırbaçla vurduğu ortaya çıkmıştı. Gece yarısı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 32 kişi emniyette götürülmüş, partiyi organize eden 9 kişi adliyeye sevk edilmiş ve 8 kişi tutuklandı. Müşteriler arasında yer alan 8 yabancı uyruklu vatandaş işlemlerin ardından sınır dışı edilmişti.

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        #Sapkın cinsel parti
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