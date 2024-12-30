Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Rusya'dan Trump'a ret | Dış Haberler

        Rusya Dışişleri Bakanı Trump'ın Ukrayna konusundaki teklifini reddetti

        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 47. ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinden gelen Ukrayna konusundaki teklifleri reddetti. Donald Trump, Time Dergisi'ne verdiği röportajda Ukrayna'daki çatışmaların dondurulması ve ileri bir zamanda tekrardan görüşülmesini teklif etmişti. Diğer yandan Donald Trump'ın ekibinin Ukrayna'nın NATO üyeliğini 20 yıllığına erteleme teklifini de değerlendiren Sergey Lavrov, böylesi bir teklifi kabul edemeyeceklerini bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2024 - 18:39 Güncelleme: 30.12.2024 - 18:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rusya'dan Trump'a ret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'da sağlanacak olası barışa dâir önemli açıklamalarda bulundu. Lavrov, Ukrayna'daki barışın ancak Putin'in yaz aylarında ortaya koyduğu ilkeler doğrultusunda sağlanabileceğini belirtirken; 47. ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinden gelen

        barış önerilerini ise reddetti.

        Donald Trump, Time Dergisi için verdiği röportajda Ukrayna'da süren savaşın dondurulması gerektiğini söylemiş ve bir ara verilmesi konusunda öneride bulunmuştu. Diğer yandan Donald Trump'ın ekibinde yer alacak isimlerden gelen açıklamalarda ise Ukrayna'nın NATO üyeliğinin 20 yıl kadar ertelenmesi dile getirilmişti.

        Sergey Lavrov, her iki teklifin de kabulünün mümkün olmadığını belirtirken, Rusya'nın bu tekliflerden memnun kalmayacağını açıkladı. Lavrov ayrıca Trump'ın Ukrayna meselesinde Avrupa'yı başat aktör olarak belirlemek istemesinin ve Avrupalı devletlerin askerlerinden müteşekkil

        bir barış gücünün Ukrayna'ya konuşlandırılmasının da kabul görmeyeceğini açıklayarak bütün teklifleri reddetti.

        "BARIŞ GÖRÜŞMELERİNE KATILMAYACAĞIZ"

        Sergey Lavrov, bu tekliflerin gündeme geleceği bir barış zirvesine katılmayacaklarını açıklarken Ukrayna'nın kaybettiği toprakları askeri yolla geri almasının mümkün olmadığını belirtti. Lavrov "Artık Ukrayna'dan gelen söylemleri dinlemeyi bıraktık" dedi. Sergey Lavrov, Ukrayna'da gerilimi tırmandıran tarafın Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler tedarike eden NATO olduğunu belirtirken NATO'nun Rusya'yı suçlamadan önce dönüp aynaya bakması gerektiğini ifade etti.

        "İRAN-İSRAİL GERİLİMİ TEHLİKELİ BİR NOKTADA"

        Lavrov son olarak İran-İsrail gerilimine dikkat çekerek Kızıldeniz'de Husilerle yaşanan çatışmaların İran-İsrail ilişkileri açısından çok tehlikeli bir hâl aldığını belirterek uyarılarda bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MTV zammı belli oldu
        MTV zammı belli oldu
        Fazilet Apartmanı sanıkları teslim oldu!
        Fazilet Apartmanı sanıkları teslim oldu!
        Suriye Merkez Bankası liderliğine kadın başkan
        Suriye Merkez Bankası liderliğine kadın başkan
        İşte İstanbul için kar tahminleri
        İşte İstanbul için kar tahminleri
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın hamlesi!
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın hamlesi!
        "Yol haritasının parçası olacağız"
        "Yol haritasının parçası olacağız"
        Aşırı ağrı kesici baş ağrısını artırabiliyor
        Aşırı ağrı kesici baş ağrısını artırabiliyor
        Şişli'de bina yıkımında yangın!
        Şişli'de bina yıkımında yangın!
        Ukrayna bir yıl daha savaşmayı sürdürebilir mi?
        Ukrayna bir yıl daha savaşmayı sürdürebilir mi?
        Otomobil motosiklete çarptı! Yaralanan baba ile kızı birbirine sarıldı!
        Otomobil motosiklete çarptı! Yaralanan baba ile kızı birbirine sarıldı!
        Borsada yeni bir hikaye yazılabilir
        Borsada yeni bir hikaye yazılabilir
        F.Bahçe'den dev transfer operasyonu!
        F.Bahçe'den dev transfer operasyonu!
        "Real Madrid bu çocuğu bırakmaz"
        "Real Madrid bu çocuğu bırakmaz"
        2024'ün en çok kazanan futbolcuları!
        2024'ün en çok kazanan futbolcuları!
        Bakan Şimşek'ten akaryakıt ve tütünde ÖTV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten akaryakıt ve tütünde ÖTV açıklaması
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        Gözler maaş zamlarında
        Gözler maaş zamlarında
        "Karşılıklı gülerek iyileşiyoruz"
        "Karşılıklı gülerek iyileşiyoruz"
        Almanya'nın kapsamlı enerji dönüşümü enerji krizine nasıl çözüm olacak?
        Almanya'nın kapsamlı enerji dönüşümü enerji krizine nasıl çözüm olacak?
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te dünya ne yaşadı?