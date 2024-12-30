İşçiler mahsur kaldı! Şişli'de bina yıkımında yangın!

Şişli'de yıkım işlemi yapılan 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

AA'da yer alan habere göre Mecidiyeköy Mahallesi Selahattin Pınar Caddesi'nde bulunan binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İŞÇİLER MAHSUR KALDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yıkım işlemleri sırasında başlayan yangın nedeniyle binada mahsur kalan işçiler, kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı.