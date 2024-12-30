Otomobil motosiklete çarptı! Yaralanan baba ile kızı birbirine sarıldı!

Aksaray'da kaza, 28 Aralık saat 17.30 sıralarında, Eskil ilçesi Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Döndü Gökçe Z. (27) yönetimindeki otomobil, ara sokaktaki kavşakta Coşkun Dağlı'nın (33) kullandığı motosikletle çarpıştı.

BABA İLE KIZI YOLA SAVRULDU DHA'daki habere göre Dağlı ve arkasındaki kızı Nazlı Gül Dağlı (4) yola savrulurken, otomobil ise duvara çarptı. Kazanın ardından Coşkun Dağlı ile kızı birbirine sarıldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Markete gittikleri öğrenilen yaralı 4 çocuk babası Coşkun ve kızı Nazlı Gül, ambulansla Eskil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. REKLAM

BABANIN AYAĞI, KIZININ ÇENESİ KIRILDI Ayağında kırık olduğu belirlenen Coşkun Dağlı ve çenesinde kırık oluşan Nazlı Gül, buradaki müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Baba ve kızının tedavilerinin sürdüğü belirtildi.