Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Otomobil motosiklete çarptı! Yaralanan baba ile kızı birbirine sarıldı! | Son dakika haberleri

        Otomobil motosiklete çarptı! Yaralanan baba ile kızı birbirine sarıldı!

        Aksaray'ın Eskil ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü 33 yaşındaki Coşkun Dağlı ile 4 yaşındaki kızı Nazlı Gül yaralandı. Yola savrulan baba- kız birbirine sarılırken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 15:51 Güncelleme: 30.12.2024 - 15:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil motosiklete çarptı! Yaralanan baba ile kızı birbirine sarıldı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Aksaray'da kaza, 28 Aralık saat 17.30 sıralarında, Eskil ilçesi Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Döndü Gökçe Z. (27) yönetimindeki otomobil, ara sokaktaki kavşakta Coşkun Dağlı'nın (33) kullandığı motosikletle çarpıştı.

        BABA İLE KIZI YOLA SAVRULDU

        DHA'daki habere göre Dağlı ve arkasındaki kızı Nazlı Gül Dağlı (4) yola savrulurken, otomobil ise duvara çarptı. Kazanın ardından Coşkun Dağlı ile kızı birbirine sarıldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

        HASTANEYE KALDIRILDILAR

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Markete gittikleri öğrenilen yaralı 4 çocuk babası Coşkun ve kızı Nazlı Gül, ambulansla Eskil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        REKLAM

        BABANIN AYAĞI, KIZININ ÇENESİ KIRILDI

        Ayağında kırık olduğu belirlenen Coşkun Dağlı ve çenesinde kırık oluşan Nazlı Gül, buradaki müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Baba ve kızının tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Aksaray
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2. kez kafesli parti! 23 gözaltı! 2 organizatör tutuklandı!
        2. kez kafesli parti! 23 gözaltı! 2 organizatör tutuklandı!
        Ukrayna bir yıl daha savaşmayı sürdürebilir mi?
        Ukrayna bir yıl daha savaşmayı sürdürebilir mi?
        Borsada yeni bir hikaye yazılabilir
        Borsada yeni bir hikaye yazılabilir
        F.Bahçe'den dev transfer operasyonu!
        F.Bahçe'den dev transfer operasyonu!
        Bakan Göktaş: Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz edeceğiz
        Bakan Göktaş: Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz edeceğiz
        "Real Madrid bu çocuğu bırakmaz"
        "Real Madrid bu çocuğu bırakmaz"
        1 polis vurulmuş, Azerbaycanlı oyuncu ölmüştü! Karar çıktı!
        1 polis vurulmuş, Azerbaycanlı oyuncu ölmüştü! Karar çıktı!
        2024'ün en çok kazanan futbolcuları!
        2024'ün en çok kazanan futbolcuları!
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten akaryakıt ve tütünde ÖTV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten akaryakıt ve tütünde ÖTV açıklaması
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        "Karşılıklı gülerek iyileşiyoruz"
        "Karşılıklı gülerek iyileşiyoruz"
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        Kanka kelimesi nereden geliyor?
        Kanka kelimesi nereden geliyor?
        “Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız”
        “Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız”
        Gözler maaş zamlarında
        Gözler maaş zamlarında
        Almanya'dan Musk'a: Seçimleri etkilemeye çalışıyor
        Almanya'dan Musk'a: Seçimleri etkilemeye çalışıyor
        "İnsan, AI karşısında çocuk kadar savunmasız olacak"
        "İnsan, AI karşısında çocuk kadar savunmasız olacak"
        Almanya'nın kapsamlı enerji dönüşümü enerji krizine nasıl çözüm olacak?
        Almanya'nın kapsamlı enerji dönüşümü enerji krizine nasıl çözüm olacak?
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te dünya ne yaşadı?