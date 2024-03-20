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        Marmaris Belediye Başkan adayı Yazıcı, gece çalışanları ziyaret etti

        Cumhur İttifakı'nın Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, seçim çalışmaları kapsamında ilçede gece görev yapanları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 10:23 Güncelleme: 20.03.2024 - 10:23
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        Marmaris Belediye Başkan adayı Yazıcı, gece çalışanları ziyaret etti
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        Cumhur İttifakı'nın Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, seçim çalışmaları kapsamında ilçede gece görev yapanları ziyaret etti.

        Yazıcı, hastane acil servis çalışanları, polis, mahalle bekçileri, nöbetçi eczane, restoran, taksi, akaryakıt istasyonu ve fırın çalışanlarına ziyarette bulundu. Çalışanlara kolaylıklar dileyen Yazıcı, bir süre sohbet etti.

        Seçim sürecinde her vatandaşa her çalışana dokunmaya yanında olduklarını göstermeye gayret ettiklerini belirten Yazıcı, şöyle konuştu:

        "Şehrül-emin demek, mesuliyetindeki ilçenin 24 saatinde her vatandaşının yanında olmak, her birinin derdiyle ilgilenmek demektir. Biz de bu anlayışla sadece gündüz değil gece de çalışacağız. Başkanlığımız döneminde ilçemizde gece çalışan ve ekmeğinin peşinde olan her vatandaşımızın sık sık yanında olacağız. Gecesiyle, gündüzüyle, sen, sen, biz."

        Yazıcı, Marmaris Belediyespor Başkanı Hasan Yaylalı, üyeler, antrenör ve sporcularla bir araya geldi.

        Başkan oldukları halde, Marmaris'in tüm çocuklarının spor yapabilmesi için bütün branşlarda altyapı tesisleri kuracaklarını ve yarışmacı kulüpleri destekleyeceklerini anlatan Yazıcı, Marmaris'in sporda bir marka olmasını sağlayacaklarını kaydetti.

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