İzmir'de kaza, dün saat 01.00 sıralarında Yamanlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Karşıyaka ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde bulunan Yunusemre Camii imamı Hasan İzci (61) geçici görev nedeniyle Yamanlar Mahallesi'ndeki bir camiye teravih namazı kıldırmaya gitti.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

DHA'da yer alan habere göre İmam Hasan İzci ve eşi Makbule İzci (60) teravih namazı sonrasında eve gitmek için otomobillerine bindi. Hasan İzci, yönetimindeki otomobil, yokuş indiği sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

OTOMOBİL TAKLA ATTI

Kontrolden çıkan otomobil, takla attı. Kazayı görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Jandarma ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan çifti yapılan müdahale ile araçtan çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, İzci çiftinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

HAVRAN'DA TOPRAĞA VERİLDİLER

İzci çiftinin cenazeleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi sonrasında, çiftin cenazeleri memleketleri olan Balıkesir Havran'a gönderildi. Çiftin cenazeleri, Şapçı Mahallesi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.