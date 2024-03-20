Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir' araç takla atınca karı koca can verdi! Büyük acı!

        Karı koca can verdiler! Büyük acı!

        İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Yunusemre Camii imamı 61 yaşındaki Hasan İzci, geçici görev ile gittiği camiden dönerken otomobili takla attı. Kazada İzci ve yanında bulunan eşi 60 yaşındaki Makbule İzci hayatını kaybetti. Çiftin yakınları gözyaşlarına boğuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 08:35 Güncelleme: 20.03.2024 - 09:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karı koca can verdiler! Büyük acı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir'de kaza, dün saat 01.00 sıralarında Yamanlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Karşıyaka ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde bulunan Yunusemre Camii imamı Hasan İzci (61) geçici görev nedeniyle Yamanlar Mahallesi'ndeki bir camiye teravih namazı kıldırmaya gitti.

        DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

        DHA'da yer alan habere göre İmam Hasan İzci ve eşi Makbule İzci (60) teravih namazı sonrasında eve gitmek için otomobillerine bindi. Hasan İzci, yönetimindeki otomobil, yokuş indiği sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

        OTOMOBİL TAKLA ATTI

        Kontrolden çıkan otomobil, takla attı. Kazayı görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

        Jandarma ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan çifti yapılan müdahale ile araçtan çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, İzci çiftinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

        HAVRAN'DA TOPRAĞA VERİLDİLER

        İzci çiftinin cenazeleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi sonrasında, çiftin cenazeleri memleketleri olan Balıkesir Havran'a gönderildi. Çiftin cenazeleri, Şapçı Mahallesi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İzmir
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Daha 20 yaşında... Otel odasında yakalandı!
        Daha 20 yaşında... Otel odasında yakalandı!
        Gözler Fed'in faiz kararında
        Gözler Fed'in faiz kararında
        6 kilo kokain çalınmıştı! "İçici" memuru adli emanete vermişler!
        6 kilo kokain çalınmıştı! "İçici" memuru adli emanete vermişler!
        Ersen Martin hayatını kaybetti
        Ersen Martin hayatını kaybetti
        5 Süper Lig ekibine transfer yasağı!
        5 Süper Lig ekibine transfer yasağı!
        "Kur'an-ı baştan sona okudum"
        "Kur'an-ı baştan sona okudum"
        Şişli'de rezerv alan tartışması!
        Şişli'de rezerv alan tartışması!
        Neden bir haftada 7 gün bulunuyor?
        Neden bir haftada 7 gün bulunuyor?
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Kimseyi ikna edemedi
        Kimseyi ikna edemedi
        Hurma çekirdeğinin bilinmeyen faydaları!
        Hurma çekirdeğinin bilinmeyen faydaları!
        Yağmur ve kar uyarısı! Sıcaklıklar 6 derece düşüyor
        Yağmur ve kar uyarısı! Sıcaklıklar 6 derece düşüyor
        Asker dönüşü işsize ödenek
        Asker dönüşü işsize ödenek
        Dalgalanmanın nedeni seçim mi?
        Dalgalanmanın nedeni seçim mi?
        Hayati Yazıcı Habertürk'e konuştu
        Hayati Yazıcı Habertürk'e konuştu
        AIDS'te yeni tedavi umudu: HIV'i hücreden ayırma denemesi başarılı oldu
        AIDS'te yeni tedavi umudu: HIV'i hücreden ayırma denemesi başarılı oldu
        ABD Yüksek Mahkemesi'nden Texas'taki 'katı göçmen kanununa' yeşil ışık
        ABD Yüksek Mahkemesi'nden Texas'taki 'katı göçmen kanununa' yeşil ışık
        İsrail ordusu hastaları çıkmaya zorladı
        İsrail ordusu hastaları çıkmaya zorladı
        Trump'tan "dokunulmazlık" savunması
        Trump'tan "dokunulmazlık" savunması