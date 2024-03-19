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        Muğla açıklarında 47 kaçak göçmen kurtarıldı

        MUĞLA'nın Datça ve Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bot ve can sallarında bulunan 8'i çocuk 47 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 19:29 Güncelleme: 19.03.2024 - 19:30
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        Muğla açıklarında 47 kaçak göçmen kurtarıldı
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        MUĞLA'nın Datça ve Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bot ve can sallarında bulunan 8'i çocuk 47 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı, 18 Mart saat 06:15'de Datça ve Marmaris ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot ve can sallarında bulunan 8'i çocuk 47 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

        Ayrıca Datça'da ülkeyi yasadışı yollarla terk etmeye çalışan 1 kişi de yakalandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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