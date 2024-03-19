Muğla açıklarında 47 kaçak göçmen kurtarıldı

Ayrıca Datça'da ülkeyi yasadışı yollarla terk etmeye çalışan 1 kişi de yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 18 Mart saat 06:15'de Datça ve Marmaris ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot ve can sallarında bulunan 8'i çocuk 47 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

MUĞLA'nın Datça ve Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bot ve can sallarında bulunan 8'i çocuk 47 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

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