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        Bodrum'da göçmen kaçakçılığına 3 gözaltı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 14:46 Güncelleme: 19.03.2024 - 14:50
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        Bodrum'da göçmen kaçakçılığına 3 gözaltı
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) Ü.D, İ.Ş. ve M.E.'yi göçmen kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle teknik ve fiziki takibe aldı. Ekipler, aynı zamanda inşaat işiyle uğraşan 3 şüphelinin dün gece saatlerinde otomobille 20 kaçak göçmeni otelden alıp, Türkbükü sahilinde bulunan tekneye taşıdıklarını ve göçmen kaçakçılığı yaptıklarını tespit etti. Ekipler şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli yakınlarından 1 kişi görüntü çeken basın mensuplarına engel olmaya çalıştı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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