Bodrum'da göçmen kaçakçılığına 3 gözaltı

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) Ü.D, İ.Ş. ve M.E.'yi göçmen kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle teknik ve fiziki takibe aldı. Ekipler, aynı zamanda inşaat işiyle uğraşan 3 şüphelinin dün gece saatlerinde otomobille 20 kaçak göçmeni otelden alıp, Türkbükü sahilinde bulunan tekneye taşıdıklarını ve göçmen kaçakçılığı yaptıklarını tespit etti. Ekipler şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli yakınlarından 1 kişi görüntü çeken basın mensuplarına engel olmaya çalıştı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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