Son dakika haberi Filistin: İsrail, Refah'a saldırı başlattı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine "herhangi bir duyuru yapmadan ve kimseden izin beklemeden" saldırı başlattığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinden ve merkezinden milyonlarca yerinden edilmiş insanın bulunduğu kentin işgal edilmemesine ilişkin uluslararası uyarılara aldırış etmeden Refah kentine düzenlediği kanlı hava saldırıları ile sistematik yıkıcı operasyonlarını şiddetle kınıyor" ifadesine yer verildi. Biden ve Netayahu arasında görüşme Haberi Görüntüle REKLAM Açıklamada, İsrail'in dün akşam itibariyle Refah'a yıkıcı bir hava saldırısı başlattığı ve çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilerek, "İsrail, Refah kentine yönelik saldırısını başlattı ve uluslararası tepkilerden kaçınmak için bunu duyurmadı ve kimsenin iznini de beklemedi" denildi.

İsrail'in Refah kentine sığınmış bir milyondan fazla insanın hayatını hiçe saydığı ve uluslararası çağrıları hafife aldığı vurgulanan açıklamada, bu saldırıların ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Suudi Arabistan ve Mısır'a düzenleyeceği ziyaretle aynı zamana denk geldiğine işaret edildi. KATAR: REFAH'A OLASI SALDIRI VAHŞETE YOL AÇAR Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed Al-Ansari, "İsrail'in olası Refah'a saldırısı tarihte görülmemiş vahşete ve büyük bir yıkıma yol açar" dedi.