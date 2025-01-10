Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı yazar yorumları

"AKLI HALA SAHADA DEĞİL"

İlker Yağcıoğlu: "Benim açımdan sadece fiziksel açıdan Fenerbahçeli oyuncuların ne durumda olduklarını takip ettiğim bir maç oldu. Uzun süredir oynamayan İrfan'a baktım. Szymanski'de bir kıpırdanma olacak mı diye izledim. Genç Yusuf ve Bartuğ'un performanslarını mercek altına aldım. Szymanski bu maçta da ortada yoktu. İrfan fizik olarak daha iyi durumda göründü. Genç Bartuğ ve Yusuf ise oldukça iyi bir maç çıkardılar. Kostic oyunu en çok ciddiye alan oyuncu olurken ikinci yarıda oyuna dahil olan Cengiz'in ise hala aklının sahada olmadığını gördüm. Bu da onun adına üzücü. Sonuçta Türkiye Kupası'na her şeye rağmen 3 puanla başlamak sevindirici." [Takvim]