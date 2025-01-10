Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı yazar yorumları
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında Fenerbahçe, konuk olduğu Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. Spor yazarları, sarı-lacivertlilerin aldığı galibiyeti değerlendirdi.
Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 mağlup ettiği mücadeleyi köşelerinde kaleme aldı.
"MOURINHO'YA TAVSİYEM"
Ömer Üründül: "Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda sahaya genç takımıyla çıkan Kasımpaşa karşısında adeta bir idman maçı oynadı. Skoru ilk yarıda alıp, farklı kazandı. Genel gözlemim; Mourinho, kafasına 3-4-1-2 sistemini yazmış. Bu sistemde en önemli görev yerlerinden biri kenar oyuncuları. Osayi ile Kostic belirlediği ilk isimler. Forvet arkasında da Tadic ve İrfan Can arasında karar verecek. İrfan Can fizik olarak hazır değil. Maç eksiği de var ama bana göre yürüyerek oynayan Tadic'ten daha fazla katkı verir. Dün geceki maça göre Portekizli hocaya tavsiyem, Szymanski- Fred'deki formsuzluğu ve Amrabat'taki düşüşü de göz önüne aldığında bu sistemdeki kararını bir kez daha gözden geçirmesi." [Sabah]
"G.SARAY'I HEPİMİZ AYIPLADIK AMA..."
Engin Verel: "Urfa'da, Fenerbahçe'nin U19 takımına gol atan Galatasaray'ı hepimiz ayıpladık. Ama gördük ki dün aynı pozisyonda olan Kasımpaşa'ya Fenerbahçe, atabildiği kadar attı. Sana yapılan yanlışı sen başkasına yapınca doğru olmuyor. Kasımpaşalı çocuklar karşısında parladığı söylenen Fenerbahçeli genç oyuncuları tebrik ediyorum. Ama bu maçın hiç kimseyi övmek ya da yermek için uygun olmadığını da söylemek durumundayım. Ne zaman ki Mourinho, bu çocuklara A takımda, Süper Lig maçlarında yer vermeye başlar, o zaman daha sağlıklı bir değerlendirme yaparız. Dünkü idman maçına göre kimseyi göklere çıkarmaya ya da yerin dibine batırmaya gerek yok." [Akşam]
"7 KEZ OFSAYTA DÜŞMESİ İLGİNÇ"
Mustafa Çulcu: "Karşısında genç takım oyuncularını gören Fenerbahçeli oyuncuların doğal olarak konsantrasyonları düşük, isteksiz, temposuz oyunlarıyla ilk yarıda buldukları 3 gol ile maçı kazandı. Kasımpaşalı genç oyuncular için karşılarında rüya gibi bir rakip ile oynuyorlar onlar da oyunu hiç bozmadan olabildiğince iyi performansı sergilediler. Uzun bir aradan sonra Cengiz Ünder oyuna girince en son ne zaman oynamıştı diye hafızamızı sorguladık! Bu maçta Fenerbahçe'nin 7 kez ofsayta düşmesi ilginç ve üzerinde durulmalı." [Sabah]
"MAÇIN TEK KAZANIMI YUSUF"
Hilmi Türkay: "Kasımpaşa, kalecisi hariç 19 yaş altı takımıyla sahaya çıktı. Genç oyuncuları kutlarım, ellerinden geldiğince mücadele ettiler, pozisyon da buldular. Ama aradaki güç farkı çok netti, farklı kazanan F.Bahçe oldu. Cenk Tosun sezon boyu yedek kulübesinde kalmaktan maç ritmini kaybetmiş, Szymanski yine durgundu, Osayi faydasızdı. Bir gol atan stoper Yusuf’u beğendim. Zaten Sarı-Lacivertlilerde bu maçın tek kazanımı Yusuf oldu. Umarım devamını getirir ve şans bulabilir." [Cumhuriyet]
"AKLI HALA SAHADA DEĞİL"
İlker Yağcıoğlu: "Benim açımdan sadece fiziksel açıdan Fenerbahçeli oyuncuların ne durumda olduklarını takip ettiğim bir maç oldu. Uzun süredir oynamayan İrfan'a baktım. Szymanski'de bir kıpırdanma olacak mı diye izledim. Genç Yusuf ve Bartuğ'un performanslarını mercek altına aldım. Szymanski bu maçta da ortada yoktu. İrfan fizik olarak daha iyi durumda göründü. Genç Bartuğ ve Yusuf ise oldukça iyi bir maç çıkardılar. Kostic oyunu en çok ciddiye alan oyuncu olurken ikinci yarıda oyuna dahil olan Cengiz'in ise hala aklının sahada olmadığını gördüm. Bu da onun adına üzücü. Sonuçta Türkiye Kupası'na her şeye rağmen 3 puanla başlamak sevindirici." [Takvim]